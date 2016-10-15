İzmir Karataş'ta annesi ve iki kardeşi ile yaşayan 12 yaşındaki Tuğba Ay’ın bacağında tümör tespit edildi. Tedavilere cevap vermeyince sol bacağı kesilen, beyninde de tümör bulunan Tuğba Ay, hem protez bacak hem de daha iyi bir tedavi için İHA aracılığıyla yardım istemişti. Tuğba’nın sesini duyan bazı vatandaşlar maddi yardımda bulunurken, ismini vermek istemeyen bir kişi ile Hondost İzmir grubu, son teknoloji protez bacağın maliyetini karşıladı. Katlanabilir protez bacağı gelmeden önce kendisinde iki hafta kullanabileceği yedek bir protez bacak verilen Tuğba Ay, artık daha rahat yürüyebildiği için "Artık yürüyebileceğim. Hayalim buydu. Bir de en yakın zamanda sağlığıma kavuşmak istiyorum” demişti. Ege Üniversitesi Hastanesinde beynindeki tümör nedeniyle tedavi altından olan Tuğba dün sabah vefat etti.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri