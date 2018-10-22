Son İstanbul beyefendisi: ‘Yağız Avcı'

Sezonun sondan bir önceki yarışını muhteşem bir performansla lider bitiren şampiyon pilot, “İstanbul Rallisi'nde ekip olarak harika bir uyum içerisindeydik ve zaferle ayrılmayı bildik. Şimdi sezonun son yarışı olan Kocaeli Rallisi'ni kazanarak altıncı şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip İstanbul Rallisi'ni Red Bull sporcusu Yağız Avcı kazandı. Başından sonuna domine ettiği yarışı şampiyonadaki rakibine 3 dakika fark atarak kazanan Yağız Avcı, sezonun son yarışı olan Kocaeli Rallisi'ni kazanması halinde altıncı kez şampiyonluğa ulaşıp kırılması güç bir rekora imza atacak.

39'uncu kez düzenlenen köklü rallinin sonunda açıklamalarda bulunan Avcı, “Marmaris'te yaşadığımız talihsizliklerin ardından ekip olarak İstanbul Rallisi'ne çok iyi hazırlandık. Yarışta da uyumumuz çok iyiydi ve bu kritik yarışı kazanmayı başardık. Şimdi sezonun son yarışına odaklanacağız. Kocaeli Rallisi'ni kazanarak altıncı kez şampiyon olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Ford Motorsport Türkiye pilotu, geçtiğimiz sene Portekiz'de kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 17-18 Kasım'da gerçekleştirilecek ve bu yarışta şampiyon belli olacak.