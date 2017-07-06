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Son sınıf öğrencilerine müjde

Örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

Son sınıf öğrencilerine müjde

06 Temmuz 2017 14:54

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri ile velilerden gelen talep üzerine bu öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla illere gönderilen yazıya göre tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrencilerin durumu devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.  

Etiketler: İsmet Yılmaz, Örgün ortaöğretim, son sınıf


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