Gebze Medical Park Hastanesinden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Güneşin etkisinin de azalmasıyla anksiyete, depresyon ve yorgunluk hissinde artış görülür. Bu durumlara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için beslenmemize dikkat etmeliyiz” dedi.

Özellikle aktif ve güçlü bir savunma mekanizmasının temelinde yeterli ve dengeli beslenmenin olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Bunun yanında özellikle bakterilere karşı savaşan savunma hücrelerine nüfus eden ve vücudu zararlı maddelere karşı koruyan C vitamini tüketimine dikkat etmek gerekmektedir. Bu mevsimde mürdüm eriği, üzüm, şeftali, incir bol C vitamini ve antioksidant içeren meyvelerdir. Meyvelerin yanı sıra limon, yeşil biber, semizotu gibi koyu yeşil yapraklı besinler de aynı şekilde yüksek antioksidant içermektedir. C vitamini ve antioksidantları yeterli miktarda almak için günde 5-8 porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Omega-3 yağ asitleri depresyonu önlüyor”

Küçük, “Yapılan çalışmalarda omega -3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bizi hastalıklara karşı koruduğu, depresyonu önlemede etkin olduğu tespit edilmiştir. Omega -3 yağ asitleri en fazla balıkta bulunmaktadır. Balık mevsiminin de başlamasıyla sofralarımızda taze balığa haftada 2-3 kez yer açmanın tam zamanı. Ton balığı, somon, ringa, uskumru tarzı balıklarda daha yüksek miktarda Omega - 3 yağ asidi olduğunu unutmayın. Balık haricinde ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerde ve özellikle semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde de Omega -3 bulunur, hergün 6-7 adet fındık veya 2-3 adet ceviz yemeyi ihmal etmeyiniz. Yüksek proteinli besinlerin endorfin ve serotonin hormonunu arttırmasından dolayı sonbahar aylarında beslenmenizde protein içeriği yüksek besinlere daha çok yer verilmelidir. Özellikle yumurta, et, süt ve yoğurt gibi hayvansal ürünlerde yoğun olarak bulunan B12 vitaminin eksikliğinin görülmesi depresyon üzerinde etkilidir. Bunun yanında folik asit ve selenyum eksikliği de depresyona, mutsuzluğa neden olabilmektedir. Yeşil ve lifli sebzeler folik asitten; yumurta, tam tahıllılar ve ton balığı ise selenyumdan zengin besinlerdir” ifadelerini kullandı.

“Spor, doğal antidepresandır”

Yaz mevsiminde kazanılan ve sonbaharda çoğu kişinin yeniden kaybettiği güzel bir alışkanlığın su olduğunu ifade eden Küçük, “Soğuyan havalarla birlikte su tüketimimiz gün geçtikçe kendini içimizi ısıtan çay ve kahve gibi içeceklere bırakır. Fakat suyun yerini hiçbir içecek tutamaz. Bu nedenle günde 10-12 su bardağı su içme alışkanlığımızı mevsimlerin etkilerine maruz bırakmadan devam ettirmek gerekir. Sonbaharda sıcaklık ve nemin azalmasıyla daha rahat spor yapabilirsiniz. Spor, bağışıklık ve dolaşım sisteminizi desteklemesinin yanında doğal antidepresandır. Vücuttan endorfin salgılanmasını arttırarak depresyonu azaltmaya yardımcı olmaktadır” dedi.

Küçük, “Mevsim geçişlerinde yapılan en önemli hatalardan biri de hastalıklardan korunmak amacıyla doktora danışmadan vitamin ve mineral tabletlerinin tüketilmesidir. Düzenli ve dengeli beslenildiği durumlarda, bireyin özel bir hastalık durumu yoksa, besinlerde günlük ihtiyacımıza yetecek kadar vitamin-mineral aldığınızı unutmayınız” şeklinde konuştu.