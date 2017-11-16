Sondakika: Göreve iade edilen 533 polisin isimleri açıklandı mı? Göreve iade edilenler tam listesi

FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet mensubu, durumları tekrar incelenerek göreve iade edildi. Peki 533 kişinin tam isim listesi yayınlandı mı? Kimler görevler iade edildi? 16 Kasım 2017 itibariyle 533 polis görevi tekrar iade edildi. İşte göreve tekrar başlayacak olan emniyet mensubu listesi hakkında merak edilenler...

Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet Teşkilatı mensubu Bakanlık oluru ile görevlerine iade edildi" açıklamasında bulundu.

FETÖ mensubiyeti veya iltisakı iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra durumu tekrar değerlendirilen emniyet mensuplarından 533'ünün görevlerine iade edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, FETÖ mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 emniyet mensubunun, İçişleri Bakanlığı oluruyla görevlerine iade edildiği kaydedildi.

EMNİYETTEN GÖREVE İADE EDİLENLERİN TAM İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

Yapılan soruşturmalar kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 Emniyet mensubunu durumları tekrar değerlendirilerek göreve iade edildi. Peki herkesin merak ettiği 533 polisin isim listesi yayınlandı mı? Şuana kadar polislerin kimler olduğu netlik kazanmadı. İlerleyen saatlerde listeler yayınlanırsa isim isim tam listeleri bu haberimizden öğrenebilrisiniz. Ya da Emniyet Genel Müdürlüğü EGM'den isim listesini öğrenebilirsiniz.