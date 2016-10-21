Edinilen bilgiye göre 8 kişilik Türk Mürettebatı ile Tuzla’dan yola çıkan Panama bandıralı M/V FOM isimli yolcu gemisi Kdz. Ereğli’nin 70 mil açıklarında yan yattı. Yük gemisinin boş olarak Rusya’nın Kerch Limanı’na gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Fom’ isimli geminin 3 bin ton ağırlığında ve 73 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

SOS ihbarını alan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı TCK-86 Sahil Güvenlik gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle gemiye yanaşamadı. Bunun üzerine donanmadan yardım istendi. Bölgeye yakın bir konumda bulunan Donanma Komutanlığına ait karakol gemisi anında yan yatan geminin yanına ulaştı. Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili Altuğ Çağlar ise Yıldırım Fırkateyninin dalgalardan dolayı gemiye yanaşamadığını, güvenlik amaçlı orada sabaha kadar bekleyeceğini söyledi. Çağlar, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Yan yatan kuru yük gemisinden acil yardım çağrısı alınması üzerinde tüm ekiplerimiz harekete geçti. İlk olarak TCK-86 Sahil Güvenlik gemisi oraya ulaşmaya çalıştı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle gidemedi. Bunun üzerine Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli Yıldırım isim fırkateynimizi oraya gönderdik. Fırkateynimiz geminin bulunduğu yere ulaştı ancak olumsuz haça koşulları nedeniyle kurtarma çalışması yapamadı. Bunun üzerine sabahı beklemeyi uygun gördük. Yarın sabaha doğru fırkateynimiz kurtarma çalışması yapamazsa helikopter ile oradaki mürettebatımızı alacağız. Şu an için mürettebatımızın sağlık durumlarında bir olumsuzluk yok. Kendileri ile ekiplerimiz iletişim halindeler” dedi.

Bölgede bulunan kurtarma gemilerinin sabah saatlerine kadar geminin yanında bekleyeceği öğrenildi. Sabah saatlerinde havanın düzelmemesi durumunda bölgeye helikopter sevk edileceği ifade edildi.