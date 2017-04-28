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Sosyal ağlar resmen yıkılıyor

Günümüzde insanların olmazsa olmaz alışkanlıklarından biri olan sosyal ağlar ile ilgili veriler açıklandı.

Sosyal ağlar resmen yıkılıyor

28 Nisan 2017 13:06

Interpress’in medyada çıkan haberleri inceleyerek yapmış olduğu araştırmaya göre, ülkemizdeki 79.14 milyonluk nüfusun, 46.3 milyonunun internete bağlandığı belirlendi. Türkiye’de ki internet kullanıcılarının 42 milyonu aktif olarak sosyal medyada yer alırken, bu kullanıcıların 36 milyonunun ise sosyal medyaya mobil cihazlardan bağlandığı tespit edildi.

Her gün internetteyiz…

Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 77’si her gün online olurken, yüzde 16’sı ise haftada en az bir kez internete bağlanıyor. Web trafiğinin yüzde 51’i diz üstü ve masaüstü bilgisayarlar, yüzde 46’sı mobil cihazlar ve yüzde 4’ü ise tabletler üzerinden gerçekleşiyor.

En çok Facebook kullanıyoruz…

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarına baktığımızda ise yüzde 32 ile Facebook’un ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. Facebook’u yüzde 24 ile WhatsApp, yüzde 20 ile Messenger, yüzde 17 ile Twitter ve yüzde 16 ile Instagram takip ederken, sosyal ağlar ile ilgili medyada 500 binden fazla haber çıktığı tespit edildi.

Haberde lider Twitter oldu …

Sosyal ağlar ile alakalı yıl başından bu yana çıkan haberlere baktığımızda ise hakkında en fazla konuşulan sosyal ağ 300 bin 30 haberle Twitter olurken, ikinci sırada yer alan Facebook ile ilgili medyaya 104 bin 692 haber yansıdığı belirlendi. Son zamanların gözde uygulaması Instagram hakkında medyada 91 bin 279 haber çıkarken, WhatsApp ise yılbaşından bu yana hakkında çıkan 3 bin 239 habere konu oldu.
 

Etiketler: Interpress, Sosyal ağlar


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