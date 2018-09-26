Sosyal medya döngüsünden kurtuluş reçetesi

Sosyal medyada büyük kitlelere erişebilmeniz için paylaşımlarınızın çok sayıda kişiye ulaşması gerekiyor. Çok sayıda takipçiniz olmadan kendinizi, ürün ya da hizmetlerinizi büyük kitlelere ulaştıramazsınız. Sosyal medya döngüsü olarak adlandırdığımız bu kısır döngü içinden kendinizi kurtararak, fenomen bir hesap sahibi olabilmeniz için deyim yerindeyse sihirli bir el gerekli. Sosyal medya platformlarında savrulan milyonlarca hesabın arasından sıyrılmanızı sağlayacak instatakipci, sunduğu profesyonel destekle hesaplarınıza sihirli bir dokunuş gerçekleştiriyor. Kendinizi, ürün ya da hizmetlerinizi sosyal medyada tanıtmak istiyorsunuz. Sosyal medya platformlarında bu tanıtımı yapabilmek için günlük ya da haftalık olarak yaptığınız paylaşımları kendiniz dışında kimler görüyor ve paylaşıyor? Bu platformlardan beklediğiniz etkiyi yakalayabilmeniz için paylaşımlarınızın binlerce ve hatta milyonlarca kişiye ulaşması gerekli. Bunu sağlayabilmek için ürünlerinizi beğenecek binlerce, milyonlarca takipçiye ihtiyacınız var. Günlük ya da haftalık olarak üzerinde çalıştığınız, kolajladığınız, etiketlediğiniz, saatlerce uğraşarak hazırladığınız fotoğraflar, videolar, yalnızca hedef kitlenize ulaştığında bir anlam kazanır.

Sosyal Medyanın Nasıl Bir Etkisi Var?

Her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla sosyal medya, dev bir pazar halini aldı. Dünyada milyarlarca ülkemizde on milyonlarca kullanıcıya sahip platformların, web üzerindeki diğer tüm platformlardan ayrıldığı nokta, daha bireysel ve kişiselleştirilmiş bir yapıya sahip olması. Yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerin yanında, konum bilgilerine ulaşabilmesi ve bu bilgilerin paylaşılabilmesine izin vermesi, tanıtım ve reklam çalışmalarında çok daha detaylı ve kişiye özel pazarlama seçeneklerinin oluşmasını sağladı. Bu nedenle kişiselleştirilmiş pazarlama seçenekleri web üzerinde bulunabilir olmanızdan çok daha fazlasını içeriyor. Web üzerindeki konumunuz internete bağlanan milyarlarca insana hitap ederken, sosyal medya platformlarındaki konumunuz, kişisel verileriyle eşleşen hedef kitlenize açıyor kapılarını.

Sosyal Medyada Fenomen Olmak

Tanıtım, reklam ve pazarlama için minimum bütçelerle, doğrudan hedefinize erişebilmeniz bu platformlarda fenomen olmanızla mümkün. Instagram, Facebook gibi alanın duayenlerinde boy gösterebilmeniz için 6 yıllık deneyimleri ile sayısız hesabın fenomen olmasını sağlayan intatakipci.com ailesi, bu kısır döngüden kurtuluş sırlarını sizinle paylaşıyor.

Dikkat Çekecek ve Paylaşılmaya Değecek İçerikler Oluşturun

İnsanların dikkatlerini çekmeyen, benzerlerine sıkça rastladığınız paylaşımlarla hızlı bir yükseliş sağlayamazsınız. Bu nedenle özellikle hedef kitlenizin ilgisini çekecek ve başkalarıyla paylaşmalarını sağlayacak nitelikte içeriklere ihtiyacınız var. Yalnızca görsel açıdan kusursuz kalitedeki fotoğraflar ve videolar değil, taşıdığı anlam ile de niteliği yüksek içerikler olmalı. İçeriklerin beğeni kazanması, mevcut takipçilerinizi kaybetmemeniz için önemli. Ancak beğeniler, yeni paylaşımlara dönüşmeden fenomen hesaplara sahip olmanız oldukça zor. Çığ gibi büyüyen hesaplar, paylaşımları binlerce kez paylaşılanlardır.

Kimler Sizi Tercih Etmeli?

Sosyal medyadan beklediğiniz etki, sizin hedefinizi oluşturuyor. Hedefinizi gerçekleştirmek için sizi tercih edenler ya da tercih etmesini istedikleriniz ise hedef kitleniz. Hedeflerinize ne kadar yoğunlaşır, bu alanda ne kadar iyi analiz yaparsanız, başarınız o kadar artabilir. Hedef kitlenizin belirlenmesinde uzman destek almak, paylaşımlarınızın hedefine ulaşmasında işleri kolaylaştıracaktır. İnsta Takipçi hedef kitlenizin belirlenmesinde, istatistiksel veriler ışığında analiz çalışmaları yürütüyor. Tüm çalışmalar, alanın uzmanları tarafından titizlikle projelendiriliyor.

Sürekli Paylaşım Yapmaktan Kaçının

Paylaşımlarınızın başarısı, büyük kitlelere erişmesiyle mümkün olabilir. Herkese erişsin amacıyla gün içinde sürekli paylaşımda bulunmak instagram beğeni kazanmak yerine sizlere takipçi kaybettirebilir. Bu nedenle ziyaretçilerinizi, takipçilerinizi rahatsız edecek düzeyde paylaşımlar yapmak yerine; ilgilere, ihtiyaçlara ve şartlara uygun sıklıkta yapılacak paylaşımlar herkes için daha değerlidir. Yüksek sayıda takipçiye sahip olmak için mevcut paylaşımlarınızın beğenilmesi ve potansiyel hedef kitlenize paylaşımlar yoluyla ulaşması gerekiyor. Kaliteli içerik kadar, içeriğin paylaşım sıklığı süresinin de optimize edilmesi gerekli.

Etiketler Kullanın

Hashtag ya da etiketler, sosyal medyanın bir anlamda köprüleri konumunda. Milyonlarca hesabın, milyarlarca paylaşımın birbirine bağlanabilmesi, ortak hashtagler sayesinde mümkün olabiliyor. Bu nedenle, paylaşımlarınızın ortak kategorilere bağlanmasını sağlayacak etiketler kullanmaktan çekinmeyin. Hashtag kullanımında aşırıya kaçmak, alakalı alakasız tüm etiketleri kullanmak, hedef kitlenize erişmenizi engelleyebilir, sizlere zaman kaybettirebilir. Hashtag konusunda bilinmesi gereken en temel nokta, kullandığınız etiklerin sizlere doğrudan takipçi kazandırması değil, takipçi kazandırmaya yardımcı olacak görünürlük artışıdır. Paylaşım görünürlüğünüzün artması, takipçi sayınıza da olumlu yönde etki edecektir.

Profesyonelinden Destek Almalısınız

Sosyal medyada başarı, tesadüflerden oluşmaz. Tüm içeriklerin, paylaşımların, tıklamaların, beğenilerin ve yorumların istatistiksel olarak yapay zekayla birleştiği mega platformlarda matematiksel olmayan, diğer bir ifadeyle, tesadüfi hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz. Bu nedenle gerek Instagram ve gerekse Facebook gibi platformlarda başarı merdivenlerini daha hızlı çıkabilmek için en etkili yol, profesyonel destek almaktır. Sosyal medya platformlarındaki altı yıllık deneyimiyle instatakipci, güvenilir sayfa imajı için istatistiki verilerle hedef kitlenizin belirlenmesi, hedef kitlenizin demografik yapısının analizi, hesaplarınızın daha saygın ve kolay takip edilebilecek, güven veren fenomen hesaplara dönüşmesi için çalışıyor.

Kaynak: www.instatakipci.com