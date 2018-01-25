Sosyal medya teröristleri Afrin operasyonunu hedef aldı!

Peki sosyal medya terörünün önüne geçmek için ne yapılmalı? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk gününden itibaren PYD/PKK ve DEAŞ lehine gerçekleştirilen manipülatif ve dezenformatif içerikler sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliğine neden oluyor. Peki bu bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilebilir? Sosyal medya terörü ile nasıl mücadele edilir? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık bu sorulara açıklık getirdi.

SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİ KOL GEZİYOR…

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen fotoğrafların sosyal medya teröristleri tarafından bilinçli bir şekilde paylaşıldığını dile getiren sosyal medya stratejisti Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık; bu paylaşımların hedefinin Türkiye’yi karalamak ve dünya kamuoyunda haksız duruma düşürmek olduğunu belirterek; “Terör örgütleri; Mehmetçiklerimizin Afrin bölgesinde sivil halka saldırdığı ve onları zor duruma düşürdüğü yalanını dünya kamuoyuna duyurabilmek adına sosyal medyadaki algı operasyonlarına başvuruyor ve bu algıyı bot hesaplar aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Bu noktada anonim hesaplar da devreye giriyor ve bu dezenformatif içerikler bir anda tüm sosyal medya gündeminde yer ediyor.” şeklinde konuştu.

YALAN HABERLERLE ALGI OPERASYONLARI YÜRÜTÜLÜYOR

Sosyal medyada virüs gibi yayılan sahte içeriklerin kontrolsüz bir şekilde paylaşıldığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Kırık; “Kullanıcıların bir kısmı bilerek, bir kısmı da bilmeyerek sosyal medya terörüne destek veriyor ve Türkiye’nin haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bozguna uğradığını, çok sayıda şehit verdiğini iddia eden birçok iletiye rastlayabilmek mümkün. Bu sahte içeriklerden birkaç tanesini örnek vermek yerinde olacaktır. Afrin’de “TSK’ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğraf, internet ortamında araştırıldığında 16 Mart 2012’de Afganistan’da medyana gelen bir helikopter kazasına aittir. Yine sosyal medyada "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla sunulan görsel 13 Temmuz 2014’te YPG’ye yakın bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle IŞİD’e cevap veriyor" başlığıyla paylaşılmıştır. Yani her anlamda bir algı operasyonunun yürütüldüğü ortadadır. Buna benzer birçok dezenformatif içeriğin paylaşıldığını söyleyebilmek mümkündür.” dedi.

MEHMETÇİKLERİMİZ PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ETMELİ!

Afrin’de bulunan teröristlerin bölgeyi çok iyi bildiğini dile getiren akademisyen Kırık; “Mehmetçiklerimiz sosyal medyada paylaşım yaparken çok dikkatli olmalılar. Gerek konum bilgilerinin paylaşılması, gerekse de bölgeden fotoğrafların çekilerek sosyal medyada sunulması teröristlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Çünkü teröristler de sosyal medyada iz sürmekte ve askerlerimizin mevkilerini tespit ederek pusuya düşürmek için her türlü yola başvurmaktadırlar. Bu nedenle TSK’nın çok hassas ve dikkatli olması gerekmektedir.” diyerek önemli bir noktaya değindi.

GÖRSELLER MUTLAKA TEYİT EDİLMELİ VE SAHTE İÇERİKLER BİLDİRİLMELİ

Sosyal medyadaki görsellerin çok rahat bir şekilde kontrol edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık; “İnternet arama motorlarının görsel arama seçenekleri kullanılarak sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar araştırılmalı ve haberler bu şekilde karşılaştırılmalıdır. Çünkü paylaşılan görsellerin tarihi ve web adresleri bu sayede rahatlıkla teyit edilebilmektedir. Bununla birlikte; bu tarz içerikleri paylaşan 90’ın üzerinde kişi de göz altına alınmış durumdadır. Vatandaşlar, akademisyenler, siyasetçiler, sanatçılar ve medya mensupları olarak bizler de bu noktada hassas olmalı ve ülkemizin bekası için olaylara sağ duyuyla yaklaşmalıyız. Sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve suç unsurları içeren profiller ve sayfalar yalnızca siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr, siber@egm.gov.tr, siber.ankara@egm.gov.tr, siber.istanbul@egm.gov.tr e-posta adreslerine bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle bildirilmelidir.” dedi.

CANAN BEŞTAŞ / İHA

