Sosyal medya üzerinden silah satışına tutuklama

Edinilen bilgilere göre; Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan silah satışına yönelik yaptığı çalışmalarda Orhan S.’nin sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri Türkiye'nin değişik illerine gönderdiğini tespit etti. Sosyal medya üzerinden Orhan S. İle alıcı gibi iletişime geçen asayiş ekipleri, Babataşı Mahallesi Sahil Bandı mevkisindeki bir restoranda buluştu.

Ekiplere silah satmak için pazarlık yapan Orhan S. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi doğrultusunda Ali Ekber F. de Yeni Mahalle’deki evinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği, çok sayıda mermi ve boş şarjör ile 9 paket halinde 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan S. “yasa dışı silah satışı yapmak” suçlamasıyla tutuklandı. Ali Ekber F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Yalçın

