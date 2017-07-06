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Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo"

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine Bağlı Gözücü Köyünde kaçak elektrik kontrol ekibinin periyodik köy kontrolleri sırasında çekilen bir görüntü sosyal medya da kısa süre içinde binlerce tıklanma aldı. Köylü vatandaş ile kaçak elektrik kontrol ekibi arasındaki komik tartışma fenomen olmaya aday gösterildi.

Sosyal medyada güldüren video: &quot;Ola hani kablo&quot;

06 Temmuz 2017 09:14
Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo" - Tıkla İzle

Videoda elektrik sayacının çalındığını iddia eden köylü vatandaş, kaçak kontrol ekibini ikna etmek için elinden geleni yapıyor.

İddialara göre kısa süre önce İstanbul'a tedavi olmak için giden C.T adlı vatandaş köyüne geri döndüğünde elektrik sayacını ve kablosunun çalındığını iddia ediyor.

Bu durumu kaçak elektrik kontrol ekibine; "Ola hani pano, ola hani saat, ola hani kablo" diyerek isyan etti. Durumu anlamaya çalışan kaçak elektrik kontrol ekibinin ne zorluklar çektiği bir kez daha gözlemlendi. 

Hüseyin Arslan


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Toplam Yorum (1)

  • Hikmet : 06 Temmuz 2017, Perşembe 12:07
    00
    İçler acısı bir haldeyiz! Hak hukuk kimsenin umurunda değil. Hesap gününe iman etmiyor muyuz? Ne yaptılar bize böyle?
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