Sosyal medyada rekabet arttı

Facebook, Twitter ve Instagram’da en güçlü markaları tamamen veriye dayalı olarak belirleyen SocialBrands’de bu ay zirveyi Madame Coco, Zen Pırlanta ve Türk Hava Yolları paylaştı.

Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 25 binden fazla markanın 1-28 Şubat döneminde sosyal medyada gösterdikleri performansı istatistiksel olarak inceleyerek, Mart ayının en başarılı markalarını açıkladı. SocialBrands sıralamalarında sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Zen Pırlanta ve Türk Hava Yolları oldu.

Sosyal medyada güçlü rekabet

Markaların Facebook, Twitter ve Instagram’da 1-28 Şubat dönemindeki performanslarını detaylı kriterler kullanarak değerlendiren SocialBrands Mart sıralamalarında bu ay lider marka, ev ve dekorasyon sektöründen Madame Coco oldu. Sosyal medyada son dönemdeki başarılı performansını devam ettiren Zen Pırlanta bu ay da ikinci sırada yer alırken, ay boyunca yayınladığı güçlü iletiler ve başarılı iletişimi ile Türk Hava Yolları, SocialBrands Mart sıralamasında üçüncü sırada yer buldu.

25 Bin marka hesabından 1,36 Milyon ileti

Tüm kanallarda 25 binden fazla marka sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,36 milyon sosyal medya iletisi ve 746 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Mart sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Enza Home, Türk Telekom, İGA İstanbul Yeni Havalimanı, Turkcell, FLO, English Home ve BMW Türkiye oldu.

14 Şubat’ın öne çıkan kampanyaları

2018’e hızlı başlayan markaların, sosyal medyadaki iletişim çalışmaları geçen ayda da hız kesmeden devam etti. Şubat ayında en çok öne çıkan içerikler, Sevgililer Günü içerikleri oldu. En yoğun etkileşim alan 14 Şubat içerikleri arasında Huawei Mobile’ın #SeninleMümkün videosu, Mercedes-Benz’in #RızanınXAşkı reklamı ve Atlasglobal’in Sevgililier Günü iletisi ön plana çıktı.

1-28 Şubat döneminde Facebook’ta Monster Notebook, Enza Home ve Spotify yükselen performanslarıyla dikkat çekti. Twitter’da Türk Hava Yolları bu ay da liderliğini korurken, telekomünikasyon sektöründe geçtiğimiz aya göre performansını arttıran Vodafone FreeZone, Türk Telekom ve Turkcell ilk 10 marka arasında yer aldı. Instagram’da ise giyim, ev dekorasyonu ve otomotiv markaları ön plana çıktı.

