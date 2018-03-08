Diğer
Kategoriler

Sosyal medyada rekabet arttı

25 binden fazla markanın sosyal medya performansını ölçümleyen SocialBrands, 1-28 Şubat döneminde sosyal medyada en başarılı performans gösteren markaları açıkladı.

Sosyal medyada rekabet arttı

08 Mart 2018 13:01

Facebook, Twitter ve Instagram’da en güçlü markaları tamamen veriye dayalı olarak belirleyen SocialBrands’de bu ay zirveyi Madame Coco, Zen Pırlanta ve Türk Hava Yolları paylaştı.

Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 25 binden fazla markanın 1-28 Şubat döneminde sosyal medyada gösterdikleri performansı istatistiksel olarak inceleyerek, Mart ayının en başarılı markalarını açıkladı. SocialBrands sıralamalarında sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Zen Pırlanta ve Türk Hava Yolları oldu.

Sosyal medyada güçlü rekabet

Markaların Facebook, Twitter ve Instagram’da 1-28 Şubat dönemindeki performanslarını detaylı kriterler kullanarak değerlendiren SocialBrands Mart sıralamalarında bu ay lider marka, ev ve dekorasyon sektöründen Madame Coco oldu. Sosyal medyada son dönemdeki başarılı performansını devam ettiren Zen Pırlanta bu ay da ikinci sırada yer alırken, ay boyunca yayınladığı güçlü iletiler ve başarılı iletişimi ile Türk Hava Yolları, SocialBrands Mart sıralamasında üçüncü sırada yer buldu.

25 Bin marka hesabından 1,36 Milyon ileti

Tüm kanallarda 25 binden fazla marka sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,36 milyon sosyal medya iletisi ve 746 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Mart sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Enza Home, Türk Telekom, İGA İstanbul Yeni Havalimanı, Turkcell, FLO, English Home ve BMW Türkiye oldu. 

14 Şubat’ın öne çıkan kampanyaları

2018’e hızlı başlayan markaların, sosyal medyadaki iletişim çalışmaları geçen ayda da hız kesmeden devam etti. Şubat ayında en çok öne çıkan içerikler, Sevgililer Günü içerikleri oldu. En yoğun etkileşim alan 14 Şubat içerikleri arasında Huawei Mobile’ın #SeninleMümkün videosu, Mercedes-Benz’in #RızanınXAşkı reklamı ve Atlasglobal’in Sevgililier Günü iletisi ön plana çıktı.
1-28 Şubat döneminde Facebook’ta Monster Notebook, Enza Home ve Spotify yükselen performanslarıyla dikkat çekti. Twitter’da Türk Hava Yolları bu ay da liderliğini korurken, telekomünikasyon sektöründe geçtiğimiz aya göre performansını arttıran Vodafone FreeZone, Türk Telekom ve Turkcell ilk 10 marka arasında yer aldı. Instagram’da ise giyim, ev dekorasyonu ve otomotiv markaları ön plana çıktı.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç