Sosyal sorumluluk projeleri 7 farklı ülke tarafından örnek alındı

Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerinin başarılarını görmeye ve incelemeye gelen 47 STK, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi’nin de yapmış olduğu çalışmaları merak ederek üniversiteyi ziyaret etti. Nişantaşı Üniversitesi de SosyalBen Akademi ile birlikte öğrencilerin yaşadıkları dünyadan sorumlu bireyler olarak yetişmeleri adına sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleri için açmış oldukları Topluma Hizmet Uygulamaları Departmanı’nda hayata geçirdikleri çalışmaları gelen misafirlerine aktardı.

“Türkiye’deki sosyal sorumluluk projeleri ileri düzeyde başarılı”

Etkinliğin organizatörü Mahmoud Ayman Alsaleh asıl amaçlarının Türkiye’deki başarılı sosyal sorumluluk projelerini örnek alıp kendi ülkelerinde hayata geçirmek olduğunu dile getirerek üniversite olarak da Nişantaşı Üniversitesi’ni tercih ettiklerini söyledi. Mahmoud Ayman Alsaleh, “Yapmış olduğumuz organizasyonla birlikte 3 gün boyunca farklı kurumları ziyaret ederek birçok sosyal sorumluluk proje çalışmalarını dinledik. Türkiye’de yapılan projelerin ileri seviyede başarı yakaladığını görüyoruz. Bu sosyal sorumluluk projeleri kendi ülkelerimizde başarabilir miyiz onlara bakacağız. Nişantaşı Üniversitesi’ni seçmememizin sebebi de buranın eğitim kalitesinin çok iyi olduğunu duymamız. Bunun üzerine onların da tecrübesini dinlemek istedik. Her iki taraf içinde deneyimleri paylaşılarak ilerleyeceğiz. Bu anlamda bizleri ağırladıkları ve tecrübelerini paylaştıkları için teşekkür ederiz” dedi.

“Ağaç yaşken eğilir”

Üniversitede açmış oldukları departmanla birlikte bu zamana kadar çok güzel çalışmalar ve projeler geliştirdiklerini dile getiren SosyalBen Akademi Pazarlama ve Satış Sorumlusu İpek Gürsel de, “Öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle tanıştırarak, ‘sosyal sorumluluk bilincinin’ hayat boyu uygulanması gereken bir felsefe olduğunu öğretmeyi hedefliyoruz. Tabi ki de bu sorumlulukların çok daha küçük yaşta başlaması gerekiyor. Bu yüzden eğitim kurumlarına çok önem veriyoruz. Sonuçta ağaç yaş iken eğilir. Geçtiğimiz yıl itibari ile Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte çalışmaya başladık. Üniversite içerisinde topluma hizmet uygulamaları departmanını kurduk. Bu departmanla birlikte sosyal sorumluluk projelerini geliştirip uyumaları hayata geçirdik. Bu projelerin sayısını artırarak daha etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hem kendilerine hem dünyaya sorumlu gençler yetiştiriyoruz”

Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil de toplumsal bilincin tüm gençlere yayılarak arttırılması gerektiğinin önemine dikkat çekerek, “Sivil toplum kuruluşları aynı anda hem dünyaya hem de ülkeye sahip çıkma anlamına geliyor. Dünyada bulunan her türlü sıkıntı ve problem ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının önemi ve değeri her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bizim için sivil toplum kuruluşlarıyla ve farklı ülkelerin kuruluşlarıyla bir araya gelmek çok değerli. Nişantaşı Üniversitesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz ve özellikle öğrencilerimizin hatta lise öğrencilerinin kendilerine, ülkelerine ve dünyaya karşı sorumlu olmaları noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey gençlerin özellikle üniversite hayatı içerisinde toplumsal bilincini kuvvetlendirmek ve kendileriyle birlikte dünyaya faydalı olmalarını sağlamak. Çünkü üniversite hayatı sadece dört duvar arasında yaşanan bir akademik düzen değildir. Aynı zamanda vizyon geliştirmek, bilinç kazanmak ve değer katmaktır. Özellikle büyük çaplı, dünya genelinde yapılan çalışmalarla birlikte biz, dünyanın sorunlarına çözüm üretmek, dünyanın geleceğini kurgulamak üzerine bir planlama yapıyoruz. Önemli olan bilinç sahibi olarak, toplumsal sorumluluğa sahip olmak ve bunu da dışarıya doğru aktarabilmek. Çalışmalarımız devam edecek ve her çalışmamızda öğrencilerimiz dünyaya bir iyilik daha sunacaklar. Umarım toplumsal bilinç tüm gençlere yayılır” diyerek sözlerini tamamladı.