2012 yılından beri uluslararası köpek ticareti yapan Veysel Murat Ergün, sosyeteye, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerine ve sanatçılara her biri binlerce dolar değerinde lüks evcil hayvan tedarik ettiğini belirtti. Sosyetenin özellikle avuç içi büyüklüğündeki ağırlığı 1-2 kiloyu geçmeyen Tayland şecereli Pomeranian cinsi köpeğe rağbet ettiğini belirten Ergün, cins köpek fiyatlarının 2 bin dolardan başlayıp 15 bin dolara kadar çıktığını ve özellikle de Pomeranian cinsi köpeklerin yavruyken 'Spitz' olarak bilinen ırka çok benzediklerinden dolayı dolandırıcıların göz bebeği olduğunu ifade etti.

Ergün ayrıca Pomeranian cinsi köpeklerin, havlamadığını, ısırmadığını, tüy dökmediğini, zeki ve oyuncu olduğunu, bu sebeple çocuklu aileler tarafından da kolaylıkla tercih edildiğini sözlerine ekledi.

Ergün, bu güne kadar duphapets.com.tr web sitesi üzerinden kendisiyle bağlantıya geçen Altan Erkekli, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Samet Liçina, Akın Türkmen, Doğa Konakoğlu, Aref Ghafouri, Kemal Başbuğ, Oğuz Berkay Fidan başta olmak üzere bir çok ünlüye hayvan sattığını dile getirdi.