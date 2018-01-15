Sow, Bursaspor'da ilk antrenmanına çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında, yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda bu maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon ve 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Bursasporlu futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeni transfer Moussa Sow ise ilk antrenmanına çıktı. Sow, takımdan ayrı düz koşu ile antrenmanı tamamladı.

Bursaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.