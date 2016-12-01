Sow, Fenerbahçe Dergisi'nin aralık sayısına açıklamalarda bulundu. Kadıköy'de gol atmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirten Sow, "Bir de bu gol, Manchester’a karşı bu tarz bir gol olursa, aynı zamanda tarihi bir gol atmış olursunuz. Röveşatalar benim işim. Şaka bir yana; bu tarz golleri seviyorum. Deniyorum ve gol olunca da mutlu oluyorum. Devamı da gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

"Aziz Yıldırım, başarıların en güzelini hak ediyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili soru üzerine Sow, "18 yıldır Fenerbahçe’nin başkanı. Fenerbahçe sevdası gerçekten çok çok büyük. Umarım bu sene şampiyon oluruz ve Başkanımıza bu sezon da bu mutluluğu yaşatırız. Çünkü O, gerçekten bu kulüp için çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Bu kulüp hep zirvede olsun istiyor. O yüzden; başarıların en güzelini de hak ediyor" diye konuştu.

"Şampiyonluk için geri dönmek istedim"

Al Ahli'de iyi bir dönem geçirdiğini söyleyen Sow, "Al Ahli’de her şey çok iyi gitti. Goller attım, şampiyon olduk ama Fenerbahçe’yi; buradaki ambiyansı, atmosferi özlüyordum. Başarıların devamı ve şampiyonluk için geri dönmek istedim" şeklinde konuştu.

"Taraftarımız büyük bir itici güç"

Moussa Sow, taraftarların kendileri için büyük bir itici güç olduğunu vurgulayarak, "Onlar bizim için çok önemli. Çünkü bazen stadımız istediğimiz derecede dolu olmuyor. Boş olduğu zaman rakipler için bu bir avantaj haline geliyor. O avantajı rakiplere vermeyelim, kendi stadımızı her zaman dolduralım, o ambiyansı yakalayalım" ifadelerini kullandı.

"Geleneği sürdürdüğümüz için mutluyuz"

Galatasaray'a karşı 2-0 kazanılan derbiye de değinen Sow, "Derbiler, her zaman stresli ama bir o kadar da futbolu futbol yapan unsurlarla dolu maçlardır. Harika bir akşam geçirdik. Stadın atmosferi muhteşemdi. Takım olarak da üstün oynadık. Taraftarımızın da desteğiyle hep birlikte Kadıköy’de güzel bir galibiyet elde ettik. Geleneği sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Bu zaferi taraftarlarımıza armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Takımın son durumunu değerlendiren Senegalli yıldız, "Sezon başına oranla şu anda çok daha iyiyiz. İşimize iyi konsantre olmuş durumdayız. Maçlara iyi başlıyor, iyi bitiriyoruz. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Bunu, tüm maçlarda korumayı hedefliyoruz" dedi.