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Soygun görüntülerini, güvenlik kamerası önünde yaktılar

Mersin'de oyuncak tabancayla girdikleri marketi soyan 4 şahsın, soygundan sonra yanlarında götürdükleri marketin güvenlik kameralarının kayıt cihazını, bir iş yerinin güvenlik kamerası önünde yaktıkları ortaya çıktı.


14 Şubat 2017 12:41

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi’nde 1 Şubat'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde ellerinde silah bulunan ve yüzleri maskeli 3 kişi, markete girerek, önce market sahibini etkisiz hale getirdi. Daha sonra yazar kasada bulunan bin 500 lira ile çelik kasada bulunan 650 dolar, 200 euro, bin 500 lira ve bir cep telefonunu alan şahıslar, küfürler ederek marketten çıkıp, kayıplara karıştı. Olayın ardından bölgede çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, müşteki V.G.'nin ifadesi ile çevrede yaptıkları araştırmada, olayı gerçekleştiren şahıslardan ikisinin M.Y. ile B.K. olduğunu belirledi. Zanlıların olay yerine M.T.’nin kullandığı taksi ile geldiğini de tespit eden ekipler, hem şahısların yakalanması hem de soygunu yapan 4. şahsın belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda soygunu gerçekleştiren B.K., M.Y. ve M.G. ile araç sürücüsü M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, zanlılarla birlikte bir havalı tüfek, 3 farklı markalarda el telsizi, 3 cep telefonu, bir oyuncak tabanca, bir eldiven, bir pasaport ve resmi evraklar ele geçirdi. Şahısların market soygununda tüfekle birlikte oyuncak tabanca kullandıkları belirlendi. Ayrıca şahısların yakalanmamak için soygundan sonra marketin güvenlik kameralarının kayıt cihazını da yaktığı ortaya çıktı. Dün 4 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şahıslardan 2'sinin olayın ardından kayıt cihazını yakmak için sahil kenarına gittiği ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık için kullandıkları taksi ile sahil kenarına gelen biri takım elbiseli 2 kişi, önce ateş yakıyor. Ardından yanlarında getirdikleri güvenlik kameralarının kayıt cihazını ateşe atan şahıslar, cihazın yanmasının ardından taksi ile bölgeden ayrılıyorlar. 

Koray Ünlü
 

Etiketler: kamera, soygun, yakma


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