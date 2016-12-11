“Güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Türkiye’de ve dünyada bu töreni gülerek izleyenler olduğunu belirterek, “Ellerini ovuşturuyorlar. Bizim ne söyleyeceğimizi, tavrımızı merak ediyorlar. Hala siyaset, hakimiyet peşindeler. Lafı dolandırmaya gerek yok. Vefa da, Kadir de, Adem de, İlker de Hasan da bütün şehitlerimiz bilsin. O insanlıktan çıkmış alçaklara şunu söylüyoruz. Yarından tezi yok Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır. Karada, havada denizde, nerede oluşa olsun, hangi güce sığınmışlarsa sığınsınlar Türk milleti kanı yerde bırakmayacaktır. Maliyeti ne olursa olsun bu hesap görülecektir. Bizim bu mücadelede gideceğimiz üst nokta bellidir. Bu şehitlerimizin arasına katılmak bizim için bir onur vesilesidir” dedi.

"Bu eşkiyalardan tek tek hesap soracağız"

Terör destekçilerine de seslenen Soylu, “Ne elde ettiniz. Kuracağınızı iddia ettiğiniz ülke nerede. Bizden ayırdığınız topraklar nerede. Dağlarda mağara kovuklarında hayvan gibi yaşamaktan öteye geçebildiniz mi? Kaçak yaşamaktan, hainlikten, ihanetten başka hayatınız var mı? Rezillikten, lanetten, bedduadan başka aldığınız bir şey var mı? Bir takım karanlık odakların uşağı, maşası olmaktan başka bir vasfınız var mı? Geberip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak kimse var mı? Burada yatan, bize şimdi güzel güzel bakan evlatlarımız. Onların hepsi güzel çocuklar. Allah’ın onlara bir müjdesi var. Cenab-ı Hak diyor ki ‘Muhakkak ki Allah uğrunda kenetlenmiş ve bir duvar gibi saf halinde olanları sever.’ Bu millet Allah yolunda kenetlenmiştir. Bu çocuklarımız Allah yolunda kenetlenmiştir. Allah onları sevmektedir. Allah sevdiğine zulmetmez, Allah sevdiğini sevdikleri ile kavuşturur. Başka bir ayette de ‘Siz onları ölü zannedersiniz ama onlar diridirler.’ Onun için bizim acımız, bizim üzüntümüz onlardan ayrı düşmekle ilgilidir. Yoksa onların akıbetlerinden endişemiz yoktur. Ancak bunu yapanların akıbetlerinden eminiz, o akıbet hiç de hayırlı değildir. Bunu yapanları savunmaya çalışanlara söylüyoruz, bu işin mazereti yoktur, bu işin siyasetle izah edilir tarafı yoktur. Artık saflar bellidir, Allah yolunda, vatan yolunda çarpışanlar ve onun karşısında olanlar. Devletin kılıcı uzundur. Bugün burada gözyaşı döken, içi sızlayan herkesin yüreğine su serpecek şekilde bu eşkıyalardan tek tek hesap soracağız. Bulundukları bütün delikleri başlarına yıkacağız" şeklinde konuştu.

Soylu'nun açıklamalarının ardından şehitler, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.