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Sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri | Sözleşmeli öğretmen kontenjanları

Sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmen kontenjanlarını sizler için derledik. MEB 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. İşte sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri | Sözleşmeli öğretmen kontenjanları

20 Şubat 2017 13:34

Sözleşmeli öğretmen başvuru tarihlerini sizler için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Peki sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen kontenjanları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımını ve atama takvimini açıklandı. Adayların başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI AÇIKLANDI

20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. MEB öğretmen ataması rakamlarını açıkladı. İşte MEB sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanı…

Sınıf öğretmenliği: 3 bin 570
İngilizce öğretmenliği: 2 bin 193
Din Kültürü öğretmenliği: 2 bin 143
Türkçe öğretmenliği: bin 140
Okul öncesi öğretmenliği: bin 720
Fen ve Teknoloji öğretmenliği: bin 3
Matematik öğretmenliği: bin 835

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (Almanca, İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanlarında 2016 KPSS'de KPSSP121 puan türünden, diğer alanlarda ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzeri puan alan sözleşmeli öğretmen adayları 15 - 21 Mart 017 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

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