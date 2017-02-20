Sözleşmeli öğretmen başvuru tarihlerini sizler için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Peki sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen kontenjanları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımını ve atama takvimini açıklandı. Adayların başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI AÇIKLANDI

20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. MEB öğretmen ataması rakamlarını açıkladı. İşte MEB sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanı…

Sınıf öğretmenliği: 3 bin 570

İngilizce öğretmenliği: 2 bin 193

Din Kültürü öğretmenliği: 2 bin 143

Türkçe öğretmenliği: bin 140

Okul öncesi öğretmenliği: bin 720

Fen ve Teknoloji öğretmenliği: bin 3

Matematik öğretmenliği: bin 835

ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (Almanca, İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanlarında 2016 KPSS'de KPSSP121 puan türünden, diğer alanlarda ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzeri puan alan sözleşmeli öğretmen adayları 15 - 21 Mart 017 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.