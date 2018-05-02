Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli sanatseverlerle buluştu

Drama Yönetmenliğini Ömer Evre’nin ve Görüntü Yönetmenliğini Zeyde Yalıner Örek’in üstlendiği belgeselin gösterimi, davetlilerin katılımıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleşti. Filmin gösterimine hayatı belgesele konu olan Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin yanı sıra, Beria Okan Özoran’ın oğlu Prof. Dr. Yavuz Özoran, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Haksever ve dernek üyeleri, Okan Ailesi ve İzmir’de yaşayan Kıbrıslı Türkler katıldı.

İpal Emin: "Söz’ün Son Kadını Bedia Hanım"

Gösterim öncesi konuşma yapan KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, “Öncelikle bir araya gelmemize vesile olan, ‘Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım’ belgesel filmini büyük emeklerle hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne, bölüm başkanı ve belgeselin genel yönetmeni Doç. Dr. Fevzi Kasap’a teşekkür ederim. Ayrıca filmin gösterimini sağlamamız için salonun tedarik edilmesinde katkısı olan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ile Gazeteci Erdal Erek’e ve organizasyonu yapan Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Ali Haksever’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Bedia Hanım Kıbrıs Türk basınında bir ilki gerçekleştirdi”

Bedia Hanım’la gurur duyduğunu dile getiren Emin, sözlerine şöyle devam etti: “Genç bir kadın olarak, daha 23 yaşındayken, azmiyle ve çalışkanlığıyla Kıbrıs Türk basınında bir ilki gerçekleştirdi, kendinden sonra gelen nesillere yol açarak örnek oldu. Bedia Özoran’ın yaşam ve başarılarının hem ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, hem anavatan Türkiye’de, hem de yurtdışında duyurulmasında çok büyük katkısı olacağına inandığım bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Film gösterimine Trabzon'dan katılan Mehmet Remzi Okan'ın torunu Prof. Dr. Yavuz Özoran da konuşma yaparak filmi hazırlayanlara teşekkür etti. Özoran, ailesine verilen değerden dolayı onur duyduğunu belirterek ailesiyle ilgili sunumu katılımcılarla paylaştı.

Söz Gazetesi’nden oluşan önemli bir arşive de sahip olan Prof. Dr. Özoran, hiçbir kaynakta yer almayan Söz Gazetesi haber ve görselleri ile dedesi gazeteci Mehmet Remzi Okan ve Kıbrıs'ın ilk kadın gazetecileri olan kızları ile ilgili bilgiler aktardı.

“Söz Gazetesi Ve Okan Ailesi Kıbrıs Türk Basın Tarihi İçin Önemli Bir Süreç”

Doç. Dr. Fevzi Kasap, Söz Gazetesi’nin ve Okan ailesinin Kıbrıs Türk basın tarihi için önemli bir süreç olduğuna değinerek Mehmet Remzi Okan kadar, vefatı sonrası gazete yönetimine gelen kızları Beria, Vedia ve Bedia Okan'ın gazetecilik adına yaptıklarının öneminden bahsetti. Kıbrıs Türk toplumu tarafından ihmal edilmelerine rağmen bu belgesel sayesinde genç nesillerin Okan Ailesi'ni tanıma fırsatı oluştuğundan bahseden Kasap, Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecilerinin adını yaşatmak için Lefkoşa Türk Belediye Başkanı ile de görüşüp isimlerinin Lefkoşa sokaklarına verilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Kendi belgeselini izleyen Bedia Okan, gözyaşlarını tutamadı

Bedia Okan Göreli’nin katılımıyla gerçekleşen gösterimde duygulu anlar yaşandı. Filmi akrabaları, meslektaşları ve Kıbrıslı dostları ile birlikte izleyen Bedia Okan film boyunca zaman zaman gülerken, gözyaşlarını da tutamadığı anlar oldu, Gösterim sonunda filmi hazırlayanlara, ekibine ve katılımcılara Okan, teşekkür etti.

Film gösterimine Trabzon'dan katılan Mehmet Remzi Okan'ın torunu Prof. Dr. Yavuz Özoran da konuşma yaparak filmi hazırlayanlara teşekkür etti. Özoran, ailesine verilen değerden dolayı onur duyduğunu belirterek ailesiyle ilgili sunumu katılımcılarla paylaştı.

Söz Gazetesi’nden oluşan önemli bir arşive de sahip olan Prof. Dr. Özoran, hiçbir kaynakta yer almayan Söz Gazetesi haber ve görselleri ile dedesi gazeteci Mehmet Remzi Okan ve Kıbrıs'ın ilk kadın gazetecileri olan kızları ile ilgili bilgiler aktardı.