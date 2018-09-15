Spor Toto 1. Lig: Adana Demispor: 3 - Hatayspor: 0

Maçtan dakikalar

5. dakikada Yılmaz çalımlarla ceza alanına kadar girerek cepheden yaptığı sert şutta top kaleci Çağlar Şahin'de kaldı.

15. dakikada Orkan'ın serbest vuruştan ortasında Orhan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.

42. dakikada Yusuf ceza alanı içerisinde Pote'yi düşürdü. Hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

71. dakikada ceza alanı içerisinde top Yusuf'un eline çarptı. Hakem Özütoprak bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mitroviç'in şutunu kaleci Akın çıkarttı.

83. dakikada Orhan'ın pasında ceza sahası içinde Batuhan'ın sert şutunda kaleci Akın'dan dönen topu tamamlayan Berk topu ağlarla buluşturdu. 2-0

90+1. dakikada kaleci Akın ile karşı karşıya kalan Batuhan'ın pasında Galip boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Şahin Akbaba, Galip Güzel, Traore, Pote (Batuhan Karadeniz dk. 69), Herve Kage (Erdal Öztürk dk. 81), Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Berk Yıldız dk. 62), Kosecki

Yedekler: Sabri Fener, Talha Sanuç, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Batuhan Karadeniz, Erdal Öztürk, Murat Akın

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Tom dk. 46), Yılmaz Özeren (Sadio Diallo dk. 46), Mesut Çaytemel, Korkishko (Hamza Gür dk. 67), Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Tayfun Dingil, Hamza Gür, Sadio Diallo, Wellington Da Silva, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Goller: Pote (dk. 42 pen.) Berk Yıldız (dk. 84) Galip Güzel (dk. 90) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Orhan Çınar, Traore (Adana Demirspor), Sadi Karaduma, Kubilay Sönmez (Hatayspor)

Süleyman Cenk İdaye

Süleyman Cenk İdaye