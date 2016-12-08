Spor Toto Basketbol Ligi’ne Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan fakat ardından yaşanan sakatlıklar ve beklentinin yüksek olduğu oyuncuların istenileni verememesi üzerine art arda gelen yenilgiler üzerine kulüp radikal kararlar alarak kötü gidişe son vermek istiyor.

Bu süreçte 2015-2016 sezonu İsrail Basketbol Süper Lig şampiyonu olan Maccabi Rishon Lezion takımından Muratbey Uşak’a büyük umutlarla transfer edilen Mark Lyons ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetiminden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Lyons ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

Yine aynı kulüpten sezon başı getirilen Monreo ise halen kadro dışı durumda. Sakatlığı geçen Kairys yeniden takıma adapte olurken, takımın en önemli silahı olan ve sakatlığı nedeniyle 4 haftadır parkeden uzak kalan McKissic’in hafif antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Kulüp yönetimi en kısa sürede sözleşmesi feshedilen Lyons’ın yerine bir oyuncunun transfer edileceğini bildirdi.

Ertunç Öztürk