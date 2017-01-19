Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Spor yapanlar bu haber sizin için! Bunlara dikkat

Spor yapanlar bu haber sizin için! Bunlara dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Rümeysa Varol, spor yaparken nasıl beslenmemiz gerektiğine dair tüyolar verdi.

Spor yapanlar bu haber sizin için! Bunlara dikkat

19 Ocak 2017 15:12

SPOR YAPARKEN NASIL BESLENMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR MUYUZ?

Spor ve egzersiz, vücudun sağlıklı çalışmasının garantisidir. Profesyonel sporcuların yanı sıra sağlıklı ve zinde kalmak için spor yapan bireyler sporun kalitesini yükseltmek, sağlıklı ve fit bir fiziksel yapıya sahip olabilmek için beslenmeye önem vermelidir.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, egzersiz ve spor yapanlar için bir yaşam biçimi ve alışkanlığı olmalıdır. Bu nedenle bireylerin nasıl beslenmesi gerektiğini öğrenmesi önemlidir. Ancak bu şekilde sporda maksimum başarı sağlanabilmekte, hedefe daha kolay ulaşıp büyük farklılık yaratılabilmektedir.

Peki Spor Yaparken Nasıl Beslenmeli ve Nelere Dikkat Etmeliyiz?

• Spor yaparken kilo kaybının haftada ortalama 0.5 - 1.0 kg arasında olması idealdir. Bunun üzerindeki kilo kaybında kas ve su kaybı oluşur.
• Spor yaparken performansın değerlendirilmesi için vücut yağ ve kas kitlesi ölçümlerinin tespit edilmesi ve belirli aralıklarla değerlendirilmesi önemlidir. Günümüzde Tartı’nın Tanita vücut analiz ekipmanları ile çok kolay bir şekilde bu değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Üstelik bu ekipmanlar vücut yağ ve kas kitlesi değerlerinin yanı sıra kişinin beden kitle indeksi, fiziksel aktivite derecesi, günlük alınması gereken kalori miktarı ve metabolizma yaşı gibi bir çok değeri de saptayarak hedefe ulaşmak için yol gösterici olmaktadır.
• Spordan en az 2 saat önce ana öğün tüketilmelidir. Ara öğün tüketilecekse de spordan 30 - 45 dakika önce tüketilmeli ve porsiyonlar büyük olmamalıdır.
• Spor öncesinde mide ne aç ne de rahatsız olacak kadar dolu olmalıdır.
• Spor öncesi öğünlerde glisemik indeksi orta ve düşük karbonhidratların (pirinç pilavı, makarna, patates, komposto vb.) tüketilmesi daha uygundur. Protein ise spor öncesi orta düzeyde alınmalıdır.
• Spor sonrası yüksek protein tüketimi kas dokusu onarımı için önemlidir ve yeterli karbonhidrat tüketimi de mutlaka sağlanmalıdır. Spor sonrası karbonhidrat tercihi ise glisemik indeksi yüksek besinler olmalıdır.
• Su spor yapan bireylerin içmesi gereken en kritik ve en gerekli olan besindir. Spordan 2 saat önce 500 ml, spor sırasında her 15 dakikada bir en az 250 ml ve spor sonrasında da yaklaşık 500 ml su içilmelidir.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!