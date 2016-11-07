Sporculara koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve atletik performans yönetimi verecek Türkiye’nin Spor Hekimliği Anabilim Dalı Bulunan İlk Sporcu Sağlığı Merkezi Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde açıldı.

Eyüp Sultan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mete Düren, Basketbol Milli Takım Sağlık Kurulu Üyesi Tahsin Beyzadeoğlu, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem Arslan, Acıbadem Sports Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aşık, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Akça, BVU Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve BVU Genel Sekreteri Zeynep Gökçen'in yanı sıra 200'e yakın konuk katıldı.

Bin 100 metrekarelik bir alana kurulan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde poliklinikler, performans test laboratuvarı, kuvvetlendirme - koordinasyon salonu ve günde 150 sporcuyu tedavi edebilme kapasitesine sahip sportif rehabilitasyon ünitesi yer alıyor. Başlıca hedefi bilimsel veriler ışığında sporcuların sakatlanmalarını önlemek, sakatlanmış sporcuların sahaya güvenli ve hızlı bir şekilde dönmelerini sağlamak, her branşta, her yaştaki sporculara ileri teknoloji ve güncel tedavi yaklaşımlarıyla hizmet verebilmek olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sporcu Sağlığı Merkezi, yetkin akademik kadrosu ve ileri teknoloji imkânları ile multidisipliner bir yaklaşımla sporcuların hizmetinde olacak.

"Sporcu sağlığı merkezlerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta"

Açılışta konuşan TFF Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mete Düren sporcu sağlığı merkezlerinin gerekliliğine vurgu yaparak, " Ülkemizin son yıllarda sporun her alanına yaptığı altyapı yatırımları, modern stadyum ve spor salonu sayısındaki hızlı artış, amatör, profesyonel ve lisanslı sporcu sayısında görülen ivme sporcu sağlığı sorununu da beraberinde getirmiştir. Sadece yaralanan sporcuların tedavileri ile sınırlı kalmayıp, onların performans testleri, sakatlanma risk analizleri, özellikle çocukların doğru spor branşına yönlendirilmelerini sağlayacak araştırmalar ile ön plana çıkan sporcu sağlığı merkezlerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Sporcu sağlığı merkezlerinin böylesine önemli bir rol oynamaya başladığı bu dönemde, böyle modern bir tesisin yapılmasına destek olan tüm kuruluşlara teşekkür ediyor, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ni bu girişiminden dolayı kutluyor ve merkezimizin Türk Sporu'na hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Böyle bir prestij merkezinin Eyüp'te bulunması bizim için onur verici"

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da sporcu sağlığının önemli bir kavram olduğunu söyleyerek, "Ben de bir sporcu olarak böyle bir merkezin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Belediye Başkanı olarak da bu farkındalığı devam ettirmeye çalışıyorum. Bu anlamda Bezmiâlem Vakıf Üniversitemiz Türkiye’nin Spor Hekimliği Anabilim Dalı bulunan İlk Sporcu Sağlığı Merkezi'ni açtı. Bundan dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca böyle bir prestij merkezinin Eyüp ilçemizde bulunması da bizim için onur verici bir durum. Bundan dolayı da teşekkür etmek istiyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Spora ve sağlığa gönül vermiş 7'den 77'ye herkese hizmet vermeye adayız"

"Merkezimiz Türkiye'de bünyesinde Spor Hekimliği Anabilim Dalı da bulunan ilk Sporcu Sağlığı Merkezi olma özelliğini taşıyor" diyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Burası bin 100 metrekarelik alana kurulmuş bir merkez. Poliklinikler, performans test laboratuvarları, kuvvetlendirme-koordinasyon salonu ve günde 100 sporcuyu aynı anda rehabilite edecek kapasiteye sahibiz. Üniversite olarak milli, amatör, profesyonel sporcularımız ve sağlığa gönül vermiş 7'den 77'ye sağlık için düzenli spor yapan bireylerimiz için hizmet vermeye adayız" ifadelerini kullandı.

"Sporcuların erkenden spor aktivitelerine dönmelerini sağlayacağız"

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sporcu Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay da yaptığı açıklamada, "Spor, toplumların gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli sosyal aktivitedir. Biz bunları yıllarca profesyonellikten uzak gerçekleştirdik. Amatör ve profesyonel anlamda ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldık. Spora başlamadan, spor esnasında veya spor sonrasında spor yapan her kişinin sağlık düzeyinin tespit edilmesi lazım. Bu şekilde spor sakatlıklarının önüne geçilmeye çalışılması lazım. Sakatlık gerçekleştiğinde sporcu cerrahi veya cerrahi olmayan metotlarla tedavi edildiğinde en erken zamanda spora dönmesinin sağlanması lazım. Bu nedenle bu tür merkezlere ihtiyaç fazla. Türkiye'de de ikinci spor sağlığı merkeziyiz. İçerisinde dünyanın en ileri teknolojileriyle donatılmış aletlerimiz mevcut. Profesyonel bir ekibimiz var. İstanbul'da ve Türkiye'de gerek spor öncesinde değerlendirmeye ihtiyacı olan, gerek performansını değerlendirmek isteyen, gerekse sakatlanmayı önlemek isteyen kişilere ve takımlara merkezimiz açık. Ameliyat sonrası rehabilitasyon için de çok önemli cihazlarımız var. Rehabilitasyon ile sporcuların erken dönemde spor aktivitelerine dönmelerini sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

SİNEM ERYILMAZ

