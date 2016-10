Ankara sanayisini yakından tanımak ve Türk işadamlarıyla ortak iş yapma çağrısında bulunmak üzere Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Pakeer Mohideen Amza, bölgeyle ilgili bilgi aldı ve bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Ankara Sanayi Odası ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir ziyarette önce Ankara sanayisiyle ilgili bilgi verdi. Ankara’nın gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve teknoloji odaklı bakış açısıyla Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Özdebir, ” Başkent Ankara, birçok sektörde üretim yapan firmalarıyla çok önemli bir üretim merkezi haline geldi. Şu an 11 faal organize sanayi bölgesi bulunan şehrimizde, gelişen sanayi alt yapısı ile birlikte şehrimize olan yabancı yatırımcıların ilgisi de artıyor. ASO 1.OSB, 2 miyar doları ihracat olmak üzere ülke ekonomisine yıllık 6 milyar dolar katkı sağlayan Türkiye’nin en iyi organize sanayi bölgelerinden bir tanesi olup, değişik sektörlerde 335 sanayi parselinde faaliyet gösteren 270 fabrikasıyla,35 bin kişiye doğrudan istihdam olanağı sağlayan bir sanayi şehri olmuştur. Ülkeler arası işbirliklerinin yanı sıra işadamlarımızın da üretime yönelik işbirliği yapması her iki ülke için çok önemli. Sri Lanka ile sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda her türlü desteğe hazırız” diye konuştu.

Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ise Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendileri için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye ve Sri Lanka arasındaki ticaretin çok eskilere dayandığını ancak dış ticaret rakamlarının daha iyi olması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen konuk Büyükelçi Amza şöyle konuştu:

"Dünyada çay ihracatında ikinci sırada yer alan Sri Lanka, özellikle turizm yatırımları için çok müsait bir yapıda. Tarım, tekstil ve hazır giyim alanlarında çok önemli deneyimlerimiz var. Türkiye, sanayileşme alanında her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu noktada ASO 1.OSB’nin yapmış olduğu ihracat ile ülke ekonomisine çok büyük bir katkı yaptığını biliyoruz. Türkiye ve Sri Lanka arasında yıllık 122 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmini artırmak, karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bölgede yer alan iş adamlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz."

ASO Başkanı Nurettin Özdebir konuşmaların ardından konuk büyükelçiye ziyaret anısına plaket takdim etti.