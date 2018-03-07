STAR Rafineri inşaatında 100 milyon adam-saat çalışma süresi tamamlandı

Toplam yatırım tutarı 6.3 milyar dolar olan ve yılın üçüncü çeyreğinde açılması planlanan Star Rafineri’nin inşaat faaliyetlerinde yüzde 97.9’luk, proje genelinde ise yüzde 98.7’lik tamamlanma oranına ulaşıldı. 100 milyon adam-saat çalışma süresine ulaşılması nedeniyle gerçekleştirilen törende konuşan Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, ürettikleri ilk ürünü Eylül ayının son haftasında tankerlere göndermeyi planladıklarını ve bu hedefi gerçekleştirmek için Haziran'da ilk ham petrol gemisinin Star Rafineri’ye gelmiş olacağını belirtti.

Temeli 2011 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılan, SOCAR Türkiye’nin iştiraki Star Rafineri’de 100 milyon adam-saat çalışma süresine ulaşıldı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki en büyük petrol operasyonlarından biri olan Star Rafineri’de, inşaat faaliyetlerinin yüzde 97.9’u, projenin genelinin ise yüzde 98.7’si tamamlandı.

Mühendislik, satın alma ve inşaat çalışmalarında 100 milyon adam-saat çalışma süresinin tamamlanması nedeniyle rafineri sahasında düzenlenen törende konuşan Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, rafinerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde devreye alınacağını, ilk ham petrol gemisinin de haziranda rafineride olacağını söyledi. Star Rafineri’de ilk ürünü Eylül ayının son haftasında tankerlere göndermeyi planladıklarını kaydeden Mesut İlter, temmuz ayından itibaren ünitelerin peş peşe devreye alınarak test çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. Mesut İlter, “Bu hedefleri gerçekleştirmemiz için önümüzde tamamlamamız gereken yaklaşık 15 milyon çalışma saati daha var. Hedefimiz, Star Rafineri’yi zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlayarak Türkiye ekonomisine değer katmak” dedi. Halen sahada 16 binden fazla kişinin çalıştığı bilgisini veren İlter, iş sağlığı ve güvenliği konusunun en önemli başlıklardan biri olduğunun altını çizdi ve gerçekleştirilen yatırımlarla bu alanda iyileşme sağlandığını söyledi.

“Üstün bir çabayla çalışıyoruz”

Star Rafineri’de devreye alma çalışmalarına başlandığını belirten Mesut İlter, ilk enerjilendirmenin Ağustos 2017’de yapıldığını ve artık sahada tüm sistemlerin enerjilendirildiğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Buhar hatlarında temizlikler başladı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde ilk yakıt gazını alarak kazanlarımızı devreye almaya başlayacağız.STAR Rafineri ekonominin önemli dinamiklerinden biri olacak. Rafinerinin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte cari açığın kapanmasına 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacağız.”

Star Rafineri hakkında: 6,3 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip projesi. Rafineri yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi ile, 1.6 milyon ton nafta, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 4.8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel, 700 bin ton petrokok, 420 bin ton karışık ksilen, 480 bin ton reformat ve 160 bin ton kükürt üretecek.

İsmail Hakkı Ergün