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Steven Gerrard teknik direktör oluyor

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, bir sezonluk ABD macerasına nokta koyarak ülkesine teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor.

Steven Gerrard teknik direktör oluyor

18 Kasım 2016 11:17

ABD Major Lig ekiplerinden Los Angeles Galaxy’den ayrılma kararı alan Steven Gerrard, MK Dons’a teknik direktör oluyor.

Liverpool’da geçirdiği 17 senenin ardından geçen sezon MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy takımına giden ve burada geçirdiği bir sezonunluk maceranın ardından ayrılma kararı alan 36 yaşındaki yıldız futbolcu Steven Gerrard’ın, İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ülkesi takımlarından MK Dons’un teknik direktörlük teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Football League One'da mücadele eden MK Dons takımında Teknik Direktör Karl Robinson, 17 maçta aldığı 17 puanın ardından ekim ayında görevinden ayrılmıştı. 

Etiketler: Steven Gerrard


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