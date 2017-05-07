STM, IDEF 2017’de Kamikaze Dronlarını Tanıtacak

Savunma sanayinin öncü kurumlardan STM, Türkiye’de bir ilk olan kamikaze ve gözetleme maksatlı otonom dron sistemlerini IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda sergileyecek. Türk mühendisler tarafından özgün olarak geliştirilen ürünler, sahip oldukları üstün taktik özellikleri ile asimetrik harp, terörle mücadele ve güvenlik operasyonlarında kullanılacak.

Yakın zaman içinde testleri tamamlanarak üretimlerine başlanacak dronlar, isimleriyle de dikkat çekiyor! İsimlerini, öz Türkçe savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan alan ‘ALPAGU™, KARGU™' ve ‘TOGAN™’ın 2017 içerisinde göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.

Sabit Kanatlı İlk Milli Kamikaze “ALPAGU”

Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe’de ‘tek başına düşmana saldıran yiğit’ anlamını taşıyor. Otonom veya manuel olarak kullanılabilen Alpagu’nun Togan ve Kargu’dan farkı, sabit kanatlı olması ve bir lançerden fırlatılabilmesi.

Özel tasarımı sayesinde hafif ve kompapt bir yapıya sahip olan Alpagu, tek kişi tarafından azami 45 saniyede kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Kamikaze görevinin yanı sıra, keşif ve gözetleme de yapabilen Alpagu’nun taşıdığı patlayıcı, sahada başka bir patlayıcıyla değiştirilebiliyor. Tamamen özgün olarak geliştirilen ve gerçek zamanlı görüntü işleme ile derin öğrenme algoritmalarının kullanıldığı Alpagu'nun, IDEF 2017 Fuarı’nın en dikkat çekici ürünlerinden biri olması bekleniyor.

Döner Kanatlı Kamikaze “KARGU”

STM’nin duyurduğu bir diğer ürün olan ve ‘Dağ başındaki gözlem kulesi‘ ve ‘Atmaca’ anlamlarına gelen Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleri ile öne çıkıyor. Gece-gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa bir sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor. Alpagu’da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabilen Kargu’nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor.

Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan dronun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.

Keşif ve gözetleme için “TOGAN”

‘Doğan’ anlamına gelen Togan ise yüksek performanslı uçuş özelliği sayesinde otonom olarak nesne tespiti, teşhisi, takibi ve sınıflandırması yapıyor. Yapay zekâ algoritmalarının yoğun olarak kullanıldığı Togan, 30 kat optik yakınlaştırma özelliği ile keşif ve gözetleme görevlerinde üstün başarı sağlamak için geliştirildi. Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilen, hareketli veya hareketsiz tehditleri otomatik olarak belirleyip sınıflandırabilen Togan gece ve gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Tek personel ile çok kısa sürede göreve hazır hale getirilebilen ve 40 dakika boyunca havada kalabilen Togan’ın, sürü zekâsının ilk milli örneğini teşkil etmek üzere kamikaze dronlar Kargu ve Alpagu ile birlikte çoklu dron harekâtı yapacak şekilde kullanılması planlanıyor.