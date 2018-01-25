Diğer
Kategoriler

Stockholm Büyükelçisi Yunt, İsveç Kralı'na güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'a güven mektubunu sundu.

Stockholm Büyükelçisi Yunt, İsveç Kralına güven mektubunu sundu

25 Ocak 2018 23:03

Ataması yeni yapılan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, bugün İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'a güven mektubunu sundu. Dışişleri Bakanlığına gelen Büyükelçi Yunt, oradan Kraliyet faytonları ile Birinci Müşavir Oba Türkmen ve Askeri Ataşe Metin Demirkan ile Kraliyet Sarayı'na geçti. Büyükelçi Yunt, Kraliyet Sarayı'nda Kral Gustaf'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Yunt Kral ile gerçekleştirdiği 15 dakikalık görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Yunt, “İsveç Kralı'nı Türkiye 'ye davet ettim memnuniyetle kabul etti. Ayrıca Zeytin Dalı Operasyonu hakkında bilgi verdim. kendisinin İsveç'te yaşayan Türklerin diğer etnik gruplara göre daha iyi entegre olduklarını bana söyledi. En kısa zamanda Büyükelçiliğimizde bizi ziyaret edeceğini söyledi” dedi.

Metin Altınışık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç