NATO Savunma Bakanları Toplantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı. Stoltentenberg, bugün ve yarın sürecek toplantıda Temmuz ayında gerçekleştirilen Varşova Zirvesi’nde alınan kararların nasıl ileriye götürüleceğinin ele alınacağını söyledi.

NATO’nun caydırıcılık ve savunmasının nasıl arttırılabileceği konusunun da görüşüleceğini aktaran Stoltenberg, Rusya’nın NATO sınırındaki son askeri hareketliliğinin de görüşüleceğini aktardı. Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçılara askeri ve mali destek vererek istikrarı bozmaya devam ediyor. Bu faaliyetler tansiyonu düşürmüyor. NATO’nun güney sınırlarında ise Rusya, Suriye’de Esad rejimini desteklemeye devam ediyor. Rusya, aynı zamanda Halep’i insan felaketi şiddetlendiren bombardımanına da devam ediyor. Kadınlar, çocuklar her gün ölüyor, evlerine ve hastanelerine yapılan utanç verici saldırılarda ölüyor" dedi. Ateşkesin yeniden sağlanması için çaba göstermesi konusunda Rusya’ya çağrıda bulunan Stoltenberg, "Saldırıların son bulduğunu görmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Tansiyonun yüksek olduğu dönemlerde diyaloğun son derece önemli olduğuna vurgu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun da güçlü savunma ve Rusya ile diyalog peşinde olduğunu kaydetti.

