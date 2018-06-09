Stresin 5 belirtisi

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist M. Yunus Çekiç, stresin vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği tepki olduğunu söyledi. Çekiç, "Çeşitli yaşamsal değişiklikler bazı kişilerde strese sebep olabilir. Stresin belirtileri bazen ruhsal bazen duygusal bazen sosyal ve zihinsel olarak görülebilir. Bazen de stresin sebep olduğu belirti gizlidir, tespit etmek zor olabilir" dedi.

Stresin belirtilerini beş ana başlıkta sıralayan Uzm. Psikolog ve Psikoterapist M. Yunus Çekiç, stresten kurtulmak için de şu tavsiyede bulundu: "Geleceği planlayın, gününüzü planlayın, hobiler edinin, rutin işler arasında kaybolmayın, hayır demeyi öğrenin.”

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist M. Yunus Çekiç söz konusu 5 belirtiyi şu şekilde sıraladı:

“Ruhsal belirtiler

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist Çekiç, "Ruhsal anlamda içinizde bir boşluk hissi, kin duyma, suçluluk duygusu ya da can sıkıntısı varsa bu stres belirtisidir. Bazen bazı insanlara düşmanlık duyma hissi olarak da görülebilir. Böyle bir durumda uzmanlardan destek alınması gerekebilir.

Duygusal belirtiler

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist Çekiç, "Stres belirtileri bazen duygusal anlamda ortaya çıkabilir. Mesela; duygularda sık sık değişmeler, heyecan duyma, kabus görme, aşırı ağlama, sinirsel gülme krizler, karamsarlık gibi haller stres yaşandığının belirtileridir.

Sosyal belirtiler

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist Çekiç, "İnsanlara ilişki kuramama, asosyalleşme gibi durumlarda bazen stres belirtisi olabiliyor. Yalnızlık, hoşgörüsüzlük, insanlarla ilişki kuramama ya da insanlardan soyutlanmak da stresin sosyal belirtileri arasındadır.

Zihinsel belirtiler

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist Çekiç, "Stres yaşandığının belirtileri bazen kafa karışıklığı, hafıza sorunları şeklinde olabiliyor. Yine konsantrasyon güçlüğü, karar vermede güçlük çekme de zihinsel belirtiler arasında sıralanabilir.

Fiziksel belirtiler

Uzm. Psikolog ve Psikoterapist Çekiç, "Stres bazen kalp çarpıntısı, kan basıncının artması, baş dönmesi, ağızda kuruluş şeklinde de belirtiler gösterebilir. Bunun yanında uykusuzluk, kronik yorgunluk, alkol ve sigara kullanımı, psikosomatik hastalıklar da stresin fiziksel belirtilerindendir."