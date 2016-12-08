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Streskop Topluluğu diyabete dikkat çekti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından biri olan Streskop topluluğu Atatürk Kent Meydanı’nda düzenledikleri etkinlikle diyabet konusunda farkındalık oluşturdu.

Streskop Topluluğu diyabete dikkat çekti

08 Aralık 2016 08:24

Ne kadar şekersiniz? etkinliğiyle diyabet hastalığına farkındalık oluşturmak için stand açan Streskop Topluluğu üyeleri, Topluluk Danışmanı Arş. Gör. Hilal Güllüdere , topluluk başkanı Derya Uzuner ve Başkan yardımcısı Ekin Bayram’ ın koordinatörlüğünde, Aydınlılara, diyabetin ne olduğu, diyabetle mücadelede nelere dikkat edilmesi gerektiği, diyabet ve beslenme ilişkisi hakkında bilgiler verirken, ayrıca diabetten nasıl korunulması gerektiği, egzersiz türlerinin diyabete etkisi konularında da etkinliğe katılan vatandaşların sorularını yanıtladı.

Murat Uçkaç


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