Strum Graz 1-2 Fenerbahçe maçı özeti ve golleri| Fenerbahçe Graz maçı özet ve golleri izle

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Strum Graz ile karşı karşıya geldi. Strum Graz, Fenerbahçe maçı özeti... Strum Graz, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti. Haberimizden öğrenebilirsiniz...

Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yenerek tur kapısını sonuna kadar araladı.

Aykut Kocaman'ın yeni dönemine galibiyetle başlayan Fenerbahçe, İstanbul'daki rövanş öncesinde çok önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Röcher’in pasında arka direkte Hierlander’in gelişine vuruşunda top filelere gitti. 1-0

14. dakikada Lykogiannis’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan’da kaldı.

29. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Alper’in ortasında altıpas içinde Maresic, topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

35. dakikada sol kanattan Velbuena’nın köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Neustadter’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Lykogiannis’in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

53. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Neustadter'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Dirar’ın sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Dirar’ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Şener’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Stefan Hierlander'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Romano Schmid'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: UPC Arena

Hakemler: Ola Hobber Nilsen xxx, Tom Harald Gronevik xx, Geir Oskar Isaksen xx

Sturm Graz: Siebenhandl xx, Potzmann xx, Koch xx, Lykogiannis xx, Maresic xx, Lovric xx (Schmid dk. 76 x), Alar xx, Hierlander xx, Röcher xx (Schubert dk. 84 ?), Zulj xx, Zulechner x (Philipp Huspek dk. 16 x)

Yedekler: Gratzei, Patrick Puchegger, James Jeggo, Michael John Lema

Teknik Direktör: Franco Foda

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustadter xxx, Şener xx, Skrtel xxx, Alper xxx (Aatif dk. 89 ?), Valbuena xxx, Dirar xx (Mehmet Topal dk. 74 x), Ozan xx, Souza xx, Ahmethan xx (Isla dk. 77 x)

Yedekler: Kameni, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Miroslav Stoch

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Hierlander (dk. 10) (Sturm Graz), Maresic (dk. 29 k.k.), Neustadter (dk. 35) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Lykogiannis, Lovric, Hierlander (Sturm Graz), Ozan Tufan (Fenerbahçe)