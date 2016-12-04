Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan AKADEMA, geniş kitlelere yayılarak tüm bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyacını karşılamayı hedeflerken çevrimiçi ve ücretsiz olarak yürütülen dersler tamamlandığında başarılı olan kişilere tamamlama belgesi veriliyor. İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden Araştırma Görevlisi Dr. Çağlar Genç tarafından açılan Scuba Dalışı (Donanımlı Dalış) dersinde de, dalışla alakalı merak edilen temel konulara değinilerek su altı dünyasına yönelik ilgiyi artırmak hedefleniyor. Toplam 4 haftalık dersin ilk haftasında ‘İlk Çağlardan Bugüne Dalış Türleri ve Tarihçesi’, ikinci haftasında ‘Scuba Dalışında Kullanılan Temel Donanım ve Malzemeler’, üçüncü haftada ‘Scuba Dalışı İle İlgili Merak Edilen Konular’ ve son haftada ise ‘Türkiye'de ve Dünyadaki Önemli Dalış Noktalarından Örnekler’ konularına değinilecek.

“Dalışla alakalı ön yargısı ve korkusu olanları su altı güzellikleriyle tanıştırmayı amaçlıyoruz”

Kişisel gelişim kategorisinde açtığı dersle alakalı bilgiler veren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Dr. Çağlar Genç, dalışa merakı olanlar ya da su altıyla alakalı ön yargılarını yıkmak isteyenler için bu dersi hazırladığını belirtti. Kendisinin de 2005 yılından beri dalış yaptığını ve 3 yıldız dalıcı olduğunu aktaran Genç, “Biz bu dersi donanımlı dalış kursundan ziyade tanıtım amaçlı bir ders olarak düşündük. Dalışa merakı olup başlamaya fırsatı olmayan ya da görsel medyadan etkilenip de dalışla ilgili ön yargıları ve korkuları olan kişilere dalışla ilgili aydınlatıcı bilgiler verip onları bu güzelliklerle tanıştırmak amacıyla hazırlamış olduğumuz bir ders. İsteyen herkes sağlık sıkıntısı olmadığı takdirde dalış yapabilir. Bunlarda bir takım şöyle temel kurallarımız var. 14 yaşından büyük olmak gerekiyor çünkü biz biliyorsunuz tüpten basınçlı hava soluyoruz. Kulaklarımızda bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Zaten her spor dalında olduğu gibi bir doktor kontrolünden geçmemiz gerekiyor” dedi.

“Su altı dünyası eşsiz güzelliklerle dolu bir dünya”

Her türlü sporun vücut için bir faydası olduğunu ama dalışta farklı bir durumun söz konusu olduğuna değinen Çağlar Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Fakat dalışta şöyle bir durum var. Yer çekimsiz bir ortama giriyorsunuz. Daha önce tanışmadığınız bir ortama gidiyorsunuz. Özgürsünüz. Tabiri caiz ise su altında aslında uçuyorsunuz. Yukarı, aşağı, sağa, sola her yöne özgürce gidebiliyorsunuz. Hiç görmediğiniz su altı canlılarını görüyorsunuz. Balıkların dünyasına giriyorsunuz. Kaplumbağaları görüyorsunuz. Eğer şansınız varsa yunuslar ve köpekbalıkları gibi televizyonda görüp korktuğumuz ama aslında hiç öyle olmayan canlıları görüp müthiş bir haz alabilirsiniz. Mercanları görebilirsiniz. Su altı dünyası eşsiz güzelliklerle dolu bir dünya. Orası karada yapamadığımız şeyleri yapıp özgürlüğümüzü ilan edebileceğimiz bir yer. Bu derste geçmişten günümüze dalış türlerinden bahsediyoruz. Sonra esas konumuz olan scuba dalışı yani donanımlı dalışla ilgili tanıtıcı bilgiler veriyoruz. ‘Kimler yapabilir?, Hangi malzemeler lazım?, Neler kullanılıyor?’ gibi soruların yanı sıra su altıyla ilgili ön yargılarımızı oluşturan sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Dersimizin son haftasında da Türkiye’de ve dünyada popüler dalış merkezleriyle ilgili kısa tanıtıcı videolarımız var. Su altı güzellikleriyle herkesi tanıştırmayı amaçlıyoruz.”

“Sanıldığı gibi ürkütücü ya da korkutucu bir faaliyet değil”

Dalışın ya da su altının sanıldığı gibi korkulacak bir yer olmadığını söyleyen Genç, “Ben, Türkiye’de dalınabilecek pek çok noktada daldım. Örneğin Kaş, Kalkan, Bodrum, Fethiye gibi çok güzel dalış noktalarımız var. Buralarda daldım. Yurt dışında Kızıldeniz seyahatim oldu. En son da Malezya’da Sipadan Adasında dalış yapmak nasip oldu bana. Herkesi dalış yapmaya bekliyoruz. Çok keyifli bir spor. Dalış sporu, sanıldığı kadar zor bir faaliyet değil. İnanılmaz keyifli ve bir kere başlanıldığında bir daha bırakamayacağınız çok keyifli bir spor” ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan

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