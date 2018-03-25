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Şu an saat kaç? Arupa’da saatler 1 saat ileri alındı! Türkiye’de şu an saat kaç?

Şu an saat kaç? Avrupa'da saatler gece yarısından sonra 1 saat ileri alınarak ’Yaz saati’ uygulamasına geçildi. Böylece Avrupa ülkeleri ile Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalkmış oldu. Avrupa ülkelerinde saatler bir saat ileri alınınca bu yıl kış saati uygulamasına geçmeyen ülkemizde bazı cep telefonlarının saati otomatik olarak değişti. Peki şu an Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri mi alındı?

Şu an saat kaç? Arupada saatler 1 saat ileri alındı! Türkiyede şu an saat kaç?

25 Mart 2018 13:00

Şu an saat kaç? Sabah uyanan çoğu insan şuan bu soruyu soruyor. Avrupa'da geceyarısından sonra saatler bir saat ileri alınarak ’Yaz saati’ uygulamasına geçildi. Böylece Avrupa ülkeleri ile Türkiye ile arasındaki bir saatlik fark da ortadan kalkmış oldu. Peki şu an Türkiye'de saat kaç?

Ülkemizde ise Bakanlar Kurulu’nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim’den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate İngilte'yle ise 2 saatten 3 saate çıkmıştı.

AVRUPA'DA 1 SAAT İLERİ ALINDI

Avrupa ülkelerinde bu gece itibariye saatler yeniden 1 saat  alınması ile birlikte Avrupa ile zaman farkı yeniden 1 saate, İngiltere'yle ise 2 saate düşmüş oldu. Türkiye'de ise saatler aynı kaldı. Ancak cep telefonları başta olmak üzere bazı elektronik cihazların saatleri otomatik olarak değişti. Bu nedenle insanlar arama motorlarında saat kaç sorusunu aramaya başladılar. Şu an Türkiye’da saat kaç olduğunu aşağıdaki saatten öğrenebilirsiniz.

Şu an saat

TELEFONLARIN SAAT AYARLARI NASIL YAPILIR?

Android telefonları için

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmında 'Tarih ve Saat' bölümünü bulun ve girin. Yan ekranda görülen "Otomatik Tarih ve Saat" ile "Otomatik Saat Dilimi" ayarlarını aktif durumdan pasif duruma getirebilirsiniz.

iPhone'lar için

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına gelin. Genel Kısmını seçin. Genel kısmında 'tarih ve saat' bölümünü bulun. Tarih ve Saat bölümünde "Otomatik Ayarla" kısmını bulun ve onu devre dışı bırakın.

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