Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde dün su borusunda meydana gelen patlak için köy muhtarlığı tamiri için onarım çalışması başlattı. Kepçe getirilerek yapılan kazı sırasında boru patlağının olduğu yerde 3 lahit bulundu. Durum jandarma ile Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Jandarma ve köy muhtarlığı gece sabaha kadar lahitlerin başında nöbet tuttu. Bugün, Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nden kazı ekibi olay yerine geldi. Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan kurtarma kazısıyla lahitler toprak altından gün yüzüne çıkarıldı. Kepçenin, su borusunu tamir için yaptığı ilk müdahale sırasında lahitlerden ikisinin kapağı kırıldı. Kazı ekibi kurtarma kazısını sürdürürken, Kemer köyünden vatandaşlar da çalışmaları izledi. Bugün akşam saatlerinde herkes lahitlerin kapaklarının açılmasını beklerken, kazı ekibi, lahitlerin yarın açılacağını söyleyince, köylüler buna tepki gösterdi.

Kemer köyü yakınlarındaki bir demir çelik fabrikasının lahitleri sahiplendiğini ileri süren köyde yaşayan 72 yaşındaki Ali Koç, “Bunları sahiplendiler, açtırmıyorlar şimdi. Niye açtırmıyorlar şimdi bu mezarları. Bu gece o firma bu lahitleri götürür. Basın burada, herkes burada. Herkes görsün, dünya görsün. Ne diye saklıyorlar. Kepçeci ve muhtar lahitleri buldukları ilk anda içinde altın gerdanlık görmüş. Şuanda burada o firmanın güvenlik müdürü burada. Zamanında fabrika kurulurken çıkan çok sayıda lahidi denize attılar. Şimdi içinde gerdanlık olan 3 tane lahide göz diktiler. Bura onların fabrika sahası da değil” diye konuştu.

Firmanın denize attığını ileri sürdüğü lahitlerle ilgili olarak Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Çiftçi ise“Şuanda döktükleri bölgede araştırma yapılsın, ne kadar lahidin olduğu meçhul” dedi. İçinde gerdanlık olduğunu kepçe operatörü ile muhtarın gördüğünü anlatan Çiftçi, “Biz köy halkının huzurunda lahitlerin açılmasını istiyoruz. Eğer Bakanlık yetkilileri buradaysa, lahitler hemen açılmalı ve köy halkı da buraya davet edilmeli” dedi.

Lahitlerin bulunduğu tarlanın sahibi 40 yaşındaki İsmail Güler ise 6 dönümlük tarlanın babasından kendisine kaldığını söyleyerek, “Su borusu patlamıştı. Onu tamir etmek için kazı yaparken lahitler çıktı. Biz de Kültür Bakanlığı ile Jandarmaya haber verdik. Arkadaşlar geldiler, kazı yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Murat Yüksel

