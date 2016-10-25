16 Temmuz 2015 Perşembe günü merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Özcan Devrim (45) ile esnaf olan Mustafa A. arasında su damlama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Devrim, Mustafa A. (37) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Devrim Hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Mustafa ile oğlu M.A. (16) gözaltına alındı.

"Bıçağı sağa, sola savurdum"

Baba ve oğlu hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mustafa A. ilk duruşmasındaki ifadelerini tekrarlayarak, “Özcan Devrim’in dairesinden benim bulunduğum kata 3 yıla yakın süredir kirli su akmaktadır. Eşim, bu durum ile alakalı maktulün kiracısı olan şahıslara bu zararın önlenmesi konusunda devamlı uyarılarda bulundu. Ayrıca pis su yüzünden koku sebebiyle evde oturulamaz bir durum oluştu. 2015 yılında iftardan sonra Özcan Devrim’i aradım. Telefonda konuştuk ve benim dairemin bulunduğu adrese geleceğini söyledi. Bayram alışverişim uzun sürdüğü için Özcan Devrim’i aramayacaktım. 23.00 sıralarında beni görüşmek için tekrar aradı. Bende oğlum ve Cengiz O. ile beraber evimin bulunduğu yere gittim. Elimi uzatarak selam vermek istediğim sırada, Özcan Devrim elimi tutmadı. Bana ve oğlumu ağır sözler söyledi. Düzgün konuşmasını söylediğim zaman bana yumruk vurdu. Kapışmaya başladığımız sırada oğlum elinde bıçakla yanımıza gelirken Cengiz O. müdahale etti. İkimizde yerdeki bıçağa hamle yaptık. Ben sap, o metal kısmından bıçağı tuttu. Özcan Devrim, bana küfür edip, vurmaya çalıştığı anda kendimi korumak için bıçağı sağa, sola savurdum. Bıçağın maktulün neresine geldiğini hatırlamıyorum, pişmanım” dedi.

Tutuksuz yargılanan M.A. ise, “Kavga esnasında babamın ağzından kan geldiğini gördüm. Aracın bagaj kısmında sopa olduğunu biliyordum. Sopayı alırken, bıçağı gördüm. Sopayı ve bıçağı alıp, yanlarına doğru giderken Cengiz O. beni itekledi. Bu sırada bıçak yere düştü. Babamın bıçağı eline aldı. Bıçağın Özcan Devrim’e değip, değmediğini hatırlamıyorum. Benim öldürme fiilim olmamıştır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Toplamda 18 yıl hapis cezası

Olayın son duruşmasında ise, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Suça sürüklenen M.A. hakkında ilk olarak müebbet hapis cezası verildi. Ardından tahrik, iyi hal ve yaşın küçük olması sebebiyle cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Mustafa A.'ya ilk olarak müebbet hapis cezası verildi. Tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan Mustafa A., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Faruk Çabuk

BURSA