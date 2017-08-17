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Su kanalı kenarında oynayan çocuklar balçıklı suya düştü: 3 ölü

Şanlıurfa’da su kanalı kenarında oynayan 2'si kardeş 3 çocuk, düştükleri balçıklı suda art arda boğuldu. Olay yerine gelen dalgıçlar, çocukların cansız bedenine ulaştı.

Su kanalı kenarında oynayan çocuklar balçıklı suya düştü: 3 ölü

17 Ağustos 2017 18:55
Su kanalı kenarında oynayan çocuklar balçıklı suya düştü: 3 ölü - Tıkla İzle

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Gözlek kırsal mahallesinde su kanalının kenarında oynayan 3 çocuktan Eyüp Kaplan, ellerini yıkamak isterken balçıklı suya düştü. Kanal düşen kardeşini kurtarmaya çalışan İlkas Kaplan'da dengesini kaybederek suya düştü.

İki kardeşin çırpındığını gören 8 yaşındaki Abdülkadir Kaplan da, kuzenlerini kurtarmak isterken kanala düştü. Çocukların çığlıkları üzerine bölgeye mahallelinin çabalarına rağmen 3 çocuk balçıklı suda kayboldu. Olay yerine gelen Su Altı ekibi dalgıçları, yaklaşık 30 dakika süren arama çalışmalarında art arda boğulan çocukların cansız bedenlerine ulaştı.

Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hastane morguna gelen çocukların yakınları ise fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Enver Zencirci
 

Etiketler: boğulma, şanlıurfa, su kanalı


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