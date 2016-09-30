Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Su sondajından çıkan gaz hayatlarını değiştirdi

Su sondajından çıkan gaz hayatlarını değiştirdi

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı bir mahallede vatandaşlar, su sondajı yaparken buldukları metan gazı ile mutfak ve ısınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Su sondajından çıkan gaz hayatlarını değiştirdi

30 Eylül 2016 13:29
Su sondajından çıkan gaz hayatlarını değiştirdi - Tıkla İzle

Samsun Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi’nde 1990 yılında bir vatandaş su için sondaj yaptırdı. Sondajda bir gaza rastlandı. Bataklık gazı(metan) olduğu belirlenen doğal gazı yöre sakinleri borularla evlerine bağladı. Yöre sakinleri metan gazını 26 yıldır hem mutfakta hem de ısınmada kullanıyor.
Su kuyusu kazarken 40 metre derinliğe indiğinde bir anda patlama olduğunu belirten mahalle sakinleri, su yerine metan gazı bulduklarını söylediler. Mahalle sakinleri, “Açtığımız kuyuyu genişletip, içine plastik boru döşeyerek kuyuyu kapattık. Metan gazını boruyla eve getirdik. Gazı soba ve ocaklarda kullanıyoruz. Devlet geldi buradaki gazı ölçü ve bunun batak gazı olduğunu söyledi. Bu gazı sobada ve mutfakta ocakta kullanıyoruz” dediler.

Mahallenin çoğunda bu gazın kullanıldığını ifade eden mahalle sakinleri, “Çıkan gazı herkes evlerinde kullanıyor. Gaz çok kaliteli değil ama işimizi görüyor” diye konuştular.

Gaz için bir proje çalışması yapılabilir
Bölgede vatandaşlar tarafından kullanılan gaz için bir proje çalışmasının başlatılabileceğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, “Bafra’nın Doğanca Mahallesi’nde ve bölgede bulunan bazı yerleşim bölgelerinde 1990 yıllarından itibaren, bahçe sulama amacıyla açılan su sondajı çalışmalarında tesadüfen bulunan ve o yıllardan itibaren kendi oluşturdukları koşullarla kullandıkları doğal bir gazın varlığı söz konusu. Resmi yetkililerden alınan bilgilere göre, bölgede araştırmanın yapıldığı ancak yeterli miktarda gaz olmadığı ve bunun için de çalışmaların yürütülmesinin durdurulduğu söylenmektedir. Bölge aslında Kızılırmak Deltası’nın çok geniş topraklarından oluşmakta, birçok yerinde bataklık ve sazlık mevcut. Binlerce yıl toprak altında sıkışıp kimyasal çözüşmeye uğrayan hayvan ve bitki kalıntılarının mayalanmasından metan gazı oluşur. Bu çözüşme, bataklık yerlerde meydana geldiği için metan gazına çoğunlukla buralarda rastlanır ve bu yüzden bataklık gazı denir. Bol miktarda metan gazının bulunduğu sanılan bir bölgede sondaj çalışmalarının yapılmadan önce uygulanan arama metotlarında, petrol aramalarında da çok sık kullanılan sismik metot kullanılır. Bölgede bulunan gaz potansiyeli ile ilgili eldeki veriler mutlaka toparlanmalı, bilim ve teknikte her yıl pozitif olarak olumlu gelişmelerin de olduğunu var sayarsak yeniden bir araştırma programı başlatabilmeliyiz. Bölgede kullanılan bir doğal kaynak var. İnsanlar bunu kendi imkanları doğrultusunda ve kendi yöntemleriyle hizmetlerine almışlar. Bunların geliştirilmesi adına bir proje çalışması yapılabilir. Belki de örnek bir bölge seçilebilir ve orada bu kaynaktan daha sağlıklı yararlanabilmek için bir çalışma yapılabilir. Bunun için önceki verilerin neler olduğu bilinerek bir çalışma başlatılır ve bir geliştirme programı ile de yönlendirilebilir. Bu arada bölgenin Kızılırmak Deltası kısmını da önemseyerek doğanın yapısını bozmadan bir çalışma programına gidilmesinin çok daha sağlıklı olacağı görüşündeyiz” şeklinde konuştu. Gökhan İçkilli -Ahmet Şükrü Uluçay


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!