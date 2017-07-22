Subaşıoğlu’dan FETÖ açıklaması

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısı ile Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu 15 Temmuz süreci ve FETÖ Terör örgütü hakkında açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadele konusunda Paralel Devlet Yapılanmasının yanı sıra, paralel din ve paralel ahlak yapılanmaları ile de mücadele edilmesini gerektiğini belirten Başkan Subaşıoğlu, “Türkiye çok ciddi bir FETÖ terör örgütü ile mücadele içerisinde bunlu ilgilide maalesef yapısından dolayı da maalesef burada yapısından dolayı kripto kendisini gizleyen, eski tabirleriyle tedbirli davranan, takiye yapan, bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir yapıyla mücadele etmek çok daha kolay değil. Hiç kimse bir gecede kahraman olmamıştır ve yapmaya da gerek yoktur. FETÖ ile mücadele bağlamında benim değerlendirmem şöyle olmuştur ‘sekarat anı’nda ki iman geçerli değildir. Yani ölüm döşeğinde iman ederseniz o iman geçerli değildir. Bir gecelik kahramanlıklara ihtiyacımız yok, FETÖ ile mücadele noktasında sürecin doğru okunması gerekiyor, sürecin doğru teşhis edilmesi gerekiyor” dedi.

FETÖ ile mücadele



O yapıya hizmet etmiş insanların bir günde temizlenemeyeceğini savunan Subaşıoğlu, “bu insanları mahkum etmek adına değil, kategorize etmek adına değil ama FETÖ ile mücadele etmek adına da kahramanlığa ihtiyaç yok. Bir gecelik aforizmalara, yapılan ifadelere coşkun söylemlere, ihtiyaç yok. Dün başlamış, bugün devam ediyor, yarında devam etmesi gereken bir süreçtir. Ben bugüne kadar bu konu ile ilgili hiç konuşmadım. FETÖ terör örgütü ile mücadele anlamında tartışılmayan bir konu var. Ben bu işi üçe ayırıyorum. Biz hep Parelel Devlet Yapılanması olarak yani kendi savcısı olan, kendi hakimi, kendi kuralı olan, devletin içinde bunu işleten bir yapıdan bahsediyoruz. Bu bir paralel devlet anlayışı.”

“Paralel din anlayışı tarafı var”



Bu sürecin toplumun önünde yaşandığını ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Subaşıoğlu, “işin bir de paralel din anlayışı tarafı var bugüne kadar hiç bunun üzerinde durulmadı. Örneğin bizim kendi dinimizden herhangi bir endişemiz yok, dinimizin dayanışma ve yardımlaşma mekanizmaları çok açık ve net. Mesela zekat müessesesi ile mesela sadaka müessesi çok açık ve net. Zekatı kimin vereceği belli, kimlerin alacağı belli. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye’de paralel bir din anlayışı üreterek zekat ve sadaka müessesini ortadan kaldırarak istedikleri amaca hizmet edebileceklerini düşündükleri, dinin temel prensiplerden koparttıkları burs ve himmet mekanizmasını getirerek aslında Türkiye'de paralel din anlayışını da dayatmış oluyor. Oysaki bizim dinimizde dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili önce komşumuzdan başlamamız gerekiyor. Önce akrabamızdan başlarız gerekiyor. Böyle ne olduğu belirsiz yüksek hayaller ve hedefler ile yüksek paralar toplayıp da, yanımızdaki komşumuz aç olurken, paraların oraya aktarılması, ben açıkçası paralel bir din anlayışı olarak görüyorum. Bunun da ret edilmesi gerekiyor. Maalesef bu konu ile ilgili henüz zihinler çok dar, berraklaşmış değil” diye konuştu.

Paralel ahlak

Subaşıoğlu şöyle devam etti:

“Tabi birde işin paralel ahlak boyutu var. Hedefe ulaşmak için her yol mubahtır. Bir çok insan anlayamıyor bunlar neden sınav sorularını çaldılar. Bir tek amaçları var kendi adamları için bir hedefleri var bu hedefe ulaşmak için her yol mübah. Sınav sorularını çalınabilir. Toplumun genelin geçer kabul görmüş ahlak anlayışının yanında paralel bir ahlak anlayışı da getirmiş oluyorlar. Biz bunu da ret etmemiz gerekiyor. FETÖ terör örgütü ile mücadele noktasında işi soğukkanlılıkla değerlendirip bütün lehçeleri ile ele alıp, paralel ahlak, paralel din anlayışı çerçevesinde yeniden bir mücadeleyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Aksi halde bu iş sığ kalacaktır. Klasik, günlük kahramanlık üzerinden tabi siyasetçileri kast ediyoruz, diğer kahramanlarımız şehitlerimiz onlar zaten kahramanlıklar ortada açık ve net. Ama biz siyaset konuşuyorsak mutlaka üç pencereden FETÖ terör ile mücadelemizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aksi halde ne olduğu belirsiz kendilerini kamufle etmiş sosyal medyayı bu amaçla kullanan bu insanlara Türkiye mahkum olur ve yol alamayız. Sadece FETÖ terör örgütü mensupları, kişileri mahkum etmek değil, aynı zamanda bunların zihniyetlerini teşhis edip mahkum etmemiz gerekiyor. Bundan sonra hiç kimse oy yollara paralel ahlaka, paralel din anlayışına tebessüm edipte Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çökmemeleri gerekiyor” dedi.