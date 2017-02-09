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Şubat 2017 öğretmen atamaları başvuruları ne zaman başlıyor?

Şubat 2017 öğretmen atamaları başvurusu başladı mı? Şubat 2017 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Şubat 2017’de ne kadar öğretmen atanacak? Öğretmen adayları nefesini tuttu ve bu soruların cevaplarını bekliyor. İşte öğretmen atamaları ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Şubat 2017 öğretmen atamaları başvuruları ne zaman başlıyor?

09 Şubat 2017 17:36

Şubat 2017 öğretmen atamaları başladı mı? Şubat 2017 öğretmen atamaları başvurusu nasıl yapılır? Sorularının cevapları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Şubat 2017 öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şöyle açıklama yaptı: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şubat ayında öğretmen ataması olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, 20 bin öğretmen ataması için önümüzdeki hafta içinde duyuruya çıkacaklarını söyledi. 


20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat 2017’de yapılması beklenen 20 bin öğretmen ataması ile ilgili henüz bir tarih yok. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, dün yaptığı açıklamada Şubat ayında öğretmen ataması yapılmasının mümkün olmadığını söylemişti. Tekin, kamuya verilen 60 bin kadro için bakanlıklar arasında henüz dağılım yapılmadığını belirtmişti.

Etiketler: 20 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamaları


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