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Şubat ayının en çok konuşulan dizisi hangisi?

Televizyon kanalları birbirinden heyecanlı dizilerle ekranlara gelmeye başlarken, diziler Şubat ayında adeta birbiriyle yarıştı.

Şubat ayının en çok konuşulan dizisi hangisi?

05 Mart 2018 09:43

Geçtiğimiz ayın en çok konuşulan dizileri belli olurken yayın hayatına başlamaya hazırlayan ve yayın hayatına başlayan dizilerde özellikle 'asker' ve 'tarih' teması ön plana çıktı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Şubat ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, özellikle son zamanlarda ekranlara gelen tarihi ve askeri dizilerin popülaritesinin artmaya başladığı belirlenirken geçtiğimiz ayın en çok konuşulan dizisi 358 habere konu olan Diriliş Ertuğrul oldu. Diriliş Ertuğrul’u 297 habere konu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz takip ederken ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisi 271 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ufak Tefek Cinayetler 236 haberle dördüncü sırada yer alırken, Vatanım Sensin 206 haberle beşinci, Çukur 178 haberle altıncı, İstanbullu Gelin 175 haberle yedinci, Payitaht Abdülhamid 166 haberle sekizinci, Çocuklar Duymasın 163 haberle dokuzuncu Kırgın Çiçekler 135 haberle onuncu sırada yer aldı.  

 

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