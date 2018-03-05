“Suç ve Ceza” Romanı, farklı bakış açılarıyla yeniden ele alındı

GAÜ YEM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Demir moderatörlüğünde gerçekleşen Edebiyat Matinesine konuşmacı olarak, Müzik Öğretmenliği Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Caniklioğlu ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Umay Türkeş’in katıldı. Edebiyat Matinesi’nde, “Suç ve Ceza”nın yeniden okuması yapılarak, hukukçu gözü ile romana, farklı bir bakış açısıyla bakıldı.

Prof. Dr. Umay Türkeş gerçekleştirdiği konuşmasında, “Suç ve Ceza” romanını tahlil etmenin yanında, bu türde eserlerin hangi şartlarda ortaya çıktığının üzerinde durulması gerektiğini belirterek, bu toplantıları düzenlemelerinin sebebinin, bir takım aydınlığı ön plana çıkarmak olduğunu söyledi.

Türkeş konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

“Suç ve Ceza”nın yazıldığı döneme bakarsak, dünyada birçok ideolojilerin doğduğunu görüyoruz. Ve bunların birçok etkisi var. Bütün bu ideolojiler dünden bugün olmaya yaramıştır. Bu ideolojilerden ve yeni akımlardan en önemlisi de, adaletin oluşturulması idi. Bu açıdan baktığımızda roman kahramanının işlediği suçtan dolayı, kendi kendini yargılayarak gidip ceza çekmeyi talep etmesi. Bu düşüncelerinde yaygın olduğu çağın o iklim içerisinde yer aldığını görüyoruz. Romanın adıyla da bakarsak, her suçun bir cezasının olacağını biliriz ve 20. yüz yıl insanları da bunu bilirler. Ben bunlara bağlı olarak şu 2 cümleyi eklemek isterim. ‘Dünyada İngilizler ve Ruslar; edebiyat açısından zirve de iki millettir’ bunu kabul etmek gerekir. Edebiyata bunu çok iyi yansıtmışlardır. Örneğin buna Shaekespeare’i örnek verebiliriz. Bu esereler kendi kültürlerini aşarak, tüm dünyanın romanı haline gelmiştir. Türk milletinin bu konuda şöyle bir dramı vardır ki; biz kendimizi anlatamayan bir milletiz. Ancak umuyorum ki gençler bunu da adım adım yıkacaklar ve başaracaklar.”

GAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Caniklioğlu ise, “Suç ve Ceza” Romanını bir hukukçu gözüyle değerlendirdiği konuşmasında, bir hukukçunun, kendisini yazarak ve konuşarak ifade edebilen bir kişi olması gerektiğini söyledi. Caniklioğlu konuşmasının devamında ise;

“ Mahkeme kararlarının gerekçeli olma mecburiyeti vardır. Hâkimler vermiş oldukları kararları kanunlara, yasaya ve hukuka bağlı olarak ama mutlaka vicdani kanaatlerine dayandırarak vermek zorundadır. Vicdani kanaat, hukuk kurallarına dayatılarak yapılabilir. Suç ve Ceza’yı tekrardan okuyup ele aldığınızda, belki yapılanları farklı bakış açısıyla göreceksiniz. Günümüzde bu sorunların önüne geçemiyorsak, bu sosyolojik bir sorundur. Yaşadığımız kapitalist düzenle, Suç ve Cezayı da karşılaştırabiliriz. Hukukçularımız kızmasın ama son olarak, soylu davranıp adalet göstermek, adalet değildir” dedi.

Etkinlik dahilinde ayrıca, GAÜ Müzik Öğretmenliği Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Deniz Sever tarafından, Piyano Resitali verildi.

