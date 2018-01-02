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Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde Türk Telekom’a ait enerji kablosu çalan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

02 Ocak 2018 21:26

Geçtiğimiz hafta içerisinde Su Deposu mevkiinde bir araçtan 45 RA 82xx plakalı araca Türk Telekom’a ait enerji nakil hattı kablolarının aktarıldığını fark edilmesi sonucu yapılan operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alınan R.K. (33), M.S. (24), B.Z. (27) Ö.O. (28) ve Y.E.Ö. (27), Kula Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan idari tahkikatın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı operasyonda Su deposu mevkiinde bir araçtan, 45 RA 82xx plakalı araca kablo aktarıldığını fark eden ekipler, olay yerinde yakalanan 2 kişinin ardından yaptıkları hassas çalışma sonucunda tespit edilen 45 RA 44xx plakalı araç ile kaçan ve araçta bulunan 3 kişiyi de gözaltına almıştı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan R.K. (33), M.S. (24), B.Z. (27) Ö.O. (28) ve Y.E.Ö. (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Hasan Yiğen
 

 

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