Başbakan Yıldırım, Sudan Dışişleri Bakanı Ibrahim Ahmed Abdel Aziz Ghandour’u makamında kabul etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin Afrika’da önemli bir ortak olarak gördüğü Sudan’ın istikrar ve refahının artırılmasına özel önem atfettiğini vurgulayarak, bu doğrultuda Sudan’daki siyasi uzlaşı ve ulusal diyalog çalışmalarını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti. Başbakan Yıldırım’ın ayrıca 15 Temmuz’daki menhus darbe girişiminin hemen ardından Sudan makamları ve halkının Türkiye ile sergilediği güçlü dayanışmayı, bu doğrultuda Sudan’ın FETÖ’yle mücadele alanında atmakta olduğu adımları takdirle karşıladığını, bu alandaki yakın işbirliğinin sürdürülmesine önem verdiğini ifade ettiği öğrenildi.

Bakan Ghandour ise, Türkiye ile her alandaki ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak konusunda kararlı olduklarını, FETÖ’yle mücadelede Türkiye ile dayanışma ve işbirliği içinde olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Görüşmede ikili konuların yanısıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.