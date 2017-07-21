Diğer
Kategoriler

Suikast timi davasında ilk tahliye

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda ilk tahliye gerçekleşti.

Suikast timi davasında ilk tahliye

21 Temmuz 2017 18:33

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda şubat ayında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında açıklanan ara kararda ilk tahliye gerçekleşti. Suikast timinin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’e Cumhurbaşkanının yerini söylediği ileri sürülen eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın duruşmada tahliyesine karar verildi.
Muğla’daki davadan tahliye olan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Ankara’da devam eden ve tutuklu olarak yargılandığı Akıncı Üssü davasından yargılanmasına devam edilecek.
 

Bekir Tosun
 

Etiketler: 15 temmuz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!