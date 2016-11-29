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’Suikast Timi’ sanıkları dosyaların birleştirilmesini istiyor

Fethullahçı Terör Örgütü’nün suikast timinde yer aldığı iddia edilen Muğla’da tutuklu 7 sanık, avukatları aracılığıyla davanın Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı dosyası veya İstanbul Harp Akademileri dosyası ile birleştirilmesini talep etti.

Suikast Timi sanıkları dosyaların birleştirilmesini istiyor

29 Kasım 2016 19:21

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Muğla’da kaldığı otelde suikast girişiminde bulundukları iddiasıyla tutuklanan "suikast timi"ndeki askerlerden 7’si, haklarında açılan davanın İstanbul ve Ankara’da açılacak olan diğer darbe davalarıyla birleştirilmesini talep etti.

Haklarında Muğla’da dava açılan asker sanıklardan Mehmet Ö., Mehmet D., Murat K., Bahadır S., Enes Y., Muammer G. ve Ergun Ş.’nin avukatı, Muğla’daki mahkemeye gönderilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi ön bürosuna ’’yetkisizlik talepli’’ bir dilekçe sundu.

Dilekçede, “Davanın diğer darbe girişimi davaları ile bağlantılı olduğundan, şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunduğundan, büyük resme bakmak için davanın Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı dosyası veya İstanbul Harp Akademileri dosyası ile birleştirilip birlikte görülmesi gerekmekte olduğundan davaların birleştirilmesine karar verilmesi’’ istendi.

Sanıkların avukatı, bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde, müvekkillerinin Sesi ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapmak istemediklerini ve cezaevi nakil olayı ile kamu güvenliği de düşünülerek davanın Ankara’ya nakledilmesi talep edildi.

MUĞLA’DA 47 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede,3’ü firari 44’ü tutuklu toplamda 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Etiketler: suikast timi


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