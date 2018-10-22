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Süleyman Atlı dünya üçüncüsü oldu

Süleyman Atlı dünya üçüncüsü oldu
Süleyman Atlı dünya üçüncüsü oldu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nın 3. gününde 57 kilodaki Süleyman Atlı, dünya üçüncüsü oldu.

Süleyman Atlı, Amerikalı rakibi Thomas Patrick Gilman'ı 5-4 yenerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. 

Karşılaşmanın ardından İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Süleyman Atlı, madalya ile Türkiye'ye dönmesinin nasip olduğunu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah hedefim 2010 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Madalyamı başta şehit aileleri olmak üzere tüm şehitlere ve gazilere armağan ediyorum. Buradan tüm Mehmetçiklere sevgilerimle saygılarımla; Allah sabırlar versin" dedi.

Mehmet Başaran 

 

 

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