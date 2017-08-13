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Süleyman Seba vefatının 3. yılında unutulmadı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba için vefatının 3. yılında anma töreni düzenlendi. Seba için önce Akaretler’deki kulüp binasının önünde bulunan Şairler Parkı’nda, ardından da kabri başında dualar okundu.

Süleyman Seba vefatının 3. yılında unutulmadı

13 Ağustos 2017 19:23

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 3. yılında unutulmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Candaş Tolga Işık ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra siyah-beyazlı renklere gönül veren birçok taraftar, önce Akaretler’de bulunan kulüp binasının karşısındaki Şairler Parkı’nda, ardından da Feriköy Mezarlığı’nda Süleyman Seba’nın kabrinde dua etti. Şairler Parkı’nda Süleyman Seba’nın heykeli önünde düzenlenen törende konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, "Süleyman Seba, Beşiktaş değerlerini üzerinde bulunduran bir isimdi. Dik, vakur, nezaketiyle bu özelliklerini gösterdi. İnsanların andığı büyük bir Beşiktaşlı olarak kalacaktır. Bu sıcak havaya rağmen bu kadar insanın burada bulunması, onun ne kadar sevildiğinin göstergesidir. Biz Süleyman Seba’nın ilkesinde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ALİ SAMİ YEN’İN MEZARINA ÇİÇEK BIRAKILDI

Şairler Parkı’nda yapılan anma töreninin ardından Feriköy Mezarlığı’na geçen Beşiktaşlı yöneticiler ve taraftarlar, burada da Süleyman Seba için dualar etti. Seba’nın mezarı başında toplanan grup, ardından Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in mezarına da giderek çiçek bıraktı ve dua etti.

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: süleyman seba


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