Süleymaniye Camii'nin halıları değişiyor

Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Padişahı Kanunu Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı Süleymaniye Camii'nin 3 bin metrekarelik halısını yeniliyor. Yenilenen halıda caminin ana kubbesinin süslemelerine uygun olarak orta kısmında bulunan dev motif büyük beğeni topladı. Bir metrekaresinde 380 bin ilmek olan halının en büyük özelliği ise tutuşmaması ve güvelerin zarar verememesi. Büyük bir kısmı tamamlanan halı değişiminin Ramazan ayının ilk gününe kadar bitirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, halı yenileme çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde çalışanların büyük bir özenle halıları değiştirdiği görülürken, halının orta kısmında bulunan dev motif de hayran bıraktı. Çalışmaların yanı sıra havadan çekilen görüntülerde caminin mimari yapısının muhteşemliği, Haliç manzarası ile kendine hayran bıraktı.

“İnsanın ruhuna dokunan bir yapısı var”

Rusya’dan İstanbul’u gezmeye gelen turistler de atmosferden etkilendiklerini söyleyerek, “Caminin çok güzel bir mimariye sahip olduğunu düşünüyorum. Caminin iç mimarisinin ise insanın ruhuna dokunan bir yapısı var. Daha önce birçok farklı ülkede camileri gezdik ancak bu kadar güzelini görmedik. Bunu söylemek zor çünkü önceki halini bilmiyorum ama halıların değişmesiyle daha güzel olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olan bir camidir”

Isparta’dan Süleymaniye Camii'yi ziyaret etmeye gelen Murat Karakaya ise "Bu caminin tarihi son derece önemlidir. Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olan bir camidir. Bir şey eskidiğinde tabi ki yenileme çalışmaları yapılacaktır. Ancak bu yenileme yapılırken tarihi dokuya uygun olarak yapılması önemlidir” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç

